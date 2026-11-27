La candidata número del PP riojano al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, junto a la representante de Nuevas Generaciones, Claudia Martínez Soba, en un desayuno informativo de los 'populares' en Logroño- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno al Congreso de los Diputados del PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha abogado por el "cambio necesario" en la Moncloa para lograr "un gobierno limpio, con experiencia y con capacidad para asumir responsabilidades".

"No se trata de decir frivolidades para conseguir titulares, sino que se trata de hacer que las cosas funcionen", ha añadido, para apostar, a continuación por tener "unas instituciones fuertes que tenemos que recuperar y, ello desde la participación de la sociedad". "Hay que recuperar la ilusión, sobre todo, en los jóvenes, que sientan que su país está a su lado", ha añadido.

Ha sido en un desayuno informativo, que se ha desarrollado en el Centro de la Cultura del Rioja, al que han acudido representantes de la sociedad riojana, y en el que ha dado a conocer el programa electoral de los 'populares', formado por 249 medidas, bajo el epígrafe de la 'Reconstrucción Nacional'. Lo ha conducido Claudia Martínez Soba, de Nuevas Generaciones.

En su intervención, ha reclamado el voto para el PP el 29 de noviembre, de cara a que "a partir del día 30 comencemos a cambiar España y a reconstruirla desde los cimientos y contando con todo el mundo". Todo ello, porque ha lamentado que en los últimos años "se ha producido un grave deterioro de la convivencia y de las instituciones", de ahí que "tengamos el compromiso de reparar el daño causado, y hacerlo a través de las reformas que son necesarias para recuperar un país potente, con confianza".

Gamarra ha insistido en que "hablamos de una reconstrucción nacional porque se ha construido una sociedad en la que prima el enfrentamiento, ante lo que ha cambiar el muro por puentes, que es uno de los compromisos fundamentales de este programa electoral elaborado por el Partido Popular".

Un programa, que ha destacado la también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, que se basa en cuatro bloques como el "reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación nuevamente para que podamos caminar todos juntos y sin duda alguna recuperar la ambición y la autoestima que como país y como sociedad tenemos que tener". "Es un compromiso para hacer, no para estar, que creo que es la diferencia", ha apostillado.

En su intervención, la cabeza de lista a la Cámara Baja ha lamentado que "nuestros tres poderes se encuentran en horas bajas con una colonización y un intento de control desde uno de ellos, el Ejecutivo, hacia los otros dos".

Ante ello, ha planteado "llevar a cabo reformas y habilitar a los poderes para garantizar que nunca más se pueda hacer lo que se ha hecho, y recuperar los que se han derrumbado". "El Parlamento ha de cumplir con sus obligaciones, y eso significa que haya presupuestos generales del Estado y que si no se pueden aprobar se disuelvan las Cortes y se den la palabra a los españoles", por lo que ha abogado por "legislar, y hacerlo bien".

En este punto, ha lamentado la "nefasta Ley del 'Si es solo si', de la que se obviaron las advertencias que iba a tener", además que ha criticado que se esté gobernando "vía Reales Decretos", sin olvidar el "intento de controlar al Poder Judicial por el Ejecutivo que, además, ha sido atacado constantemente".

POLÍTICA DE VIVIENDA

Por otra parte, Gamarra se ha referido a la situación de la vivienda, que "se ha convertido en el primer problema de los españoles porque políticas no han sido acertadas". Ante esto, "el compromiso de Núñez Feijóo pasa por revertir unos datos que indican que "el precio de la vivienda ha subido más de un 70 por ciento, mientras el del alquiler lo ha hecho más de un 45 por ciento".

Además, ha destacado que el Banco de España "dice que faltan 750.000 viviendas para que podamos cubrir solo la demanda de compra de vivienda en nuestro país y, por tanto, en nuestra comunidad autónoma", con lo que hay que "lograr vivienda a precio asequible, y para ello hay que hacer políticas distintas". Ha avanzado que "en la vicepresidencia primera del Gobierno tendrán que estar las competencias en está área", ya que es "la primera de las políticas prioritarias" para el PP, sin olvidar reducir la burocracia y aprobar una Ley Antiokupación.

Por otra parte, ha destacado que hay que abordar "una fiscalidad favorable para la familia", así como ha apostado por una serie de medidas para el sector de autónomos, porque "tienen la sensación de ahogo constante por este Gobierno".

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, Gamarra ha asegurado que "no están en su mejor momento, por lo que hay situar al frente de ellas a gente competente" que ataje, en materia ferroviaria, "el tema de la impuntualidad y la falta de seguridad", por lo que ha apostado por "auditar la situación en la que se encuentra toda nuestra red para invertir lo que sea necesario para recuperar la seguridad y la puntualidad".

No ha obviado que en La Rioja "contamos con un Pacto por la Infraestructuras que tiene que ser la hoja de ruta, y ese es el compromiso del PP con nuestra región, terminar la Ronda Sur, que con la A-12 podamos llegar a Madrid, más frecuencias ferroviarias para lograr llegar a la capital de España en menos de tres horas, o conseguir la declaración de obligación de servicio público para vuelos en el aeropuerto riojano".

En su intervención, la candidata 'popular' al Congreso también ha abogado por "plantear un proyecto de reconstrucción en el ámbito educativo, sanitario o social", porque "no se están haciendo las cosas bien", poniendo como ejemplo el 'Informe PISA' o apostando por "tener

garantizada el acceso a las prestaciones sanitarias como españoles en cualquier punto de España".

"MODELO DE FINANCIACIÓN JUSTO" Y "DEFENSA" DE LA DOCA RIOJA

En el turno de preguntas, Gamarra ha respondido a cuestiones de la DOCa Rioja, de agricultura o de financiación, señalando, entre otras consideraciones, que "hay que recuperar la igualdad entre españoles, porque es fundamental que vivamos donde vivamos, tengamos el código postal que tengamos, tenemos que ser tratados en igualdad de circunstancias; es necesario un modelo de financiación que busque una financiación justa para garantizar los servicios públicos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada comunidad autónoma, para nosotros va a ser clave también en el futuro".

No ha obviado, que "vamos a defender una Denominación de Origen Rioja, nuestros vinos, porque al final son nuestra marca, y para ello tenemos que contar con un Ministerio de Agricultura que defienda que el vino es un alimento, que el vino hay que defender un consumo moderado y no señalarlo e incluso atacarlo, como estamos viendo, en las últimas etapas de este gobierno".

Finalmente, se ha referido a la negociación de la Política Agraria Común (PAC), en la que, ha dicho que "no cualquier gobierno es capaz de llevar a cabo una buena negociación, de ahí que sea importante un gobierno de gente solvente, de gente con experiencia y de gente con capacidad para negociar".