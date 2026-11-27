Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra en comparecencia de prensa - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que "calladitos y calladitas han estado todos los de la izquierda cuando se han visto tantos escándalos, tanta corrupción y al final tanta degradación; y no tengo nada más de decir".

La también cabeza de lista de los 'populares' riojanos al Congreso de los Diputados ha respondido de este modo a una pregunta planteada para valorar el 'debate a cuatro' de ayer, entre los principales candidatos a presidir el Gobierno central, así como la expresión que le trasladó Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau sobre que estuvo "calladita" con todo los que ha ocurrido en la última legislatura. Ha sido durante el desayuno informativo que ha ofrecido para dar a conocer el programa electoral del PP.

Sobre el debate, Gamarra ha indicado que "dejó un mensaje muy claro, y es que votemos con memoria, recordando que ha pasado todos estos últimos años. "Tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa de esperanza con un gobierno totalmente distinto y ese gobierno totalmente distinto es un gobierno que tenga gestores al frente, que sea limpio y que nos garantice que las cosas funcionen y funcionen bien", ha destacado.

Para concluir, ha puesto en valor que haya un gobierno que "se dedique a trabajar y para eso ayer el presidente -del PP- Núñez Feijóo le pidió el voto a todos los españoles para que podamos dar la vuelta a este país y podamos empezar a reconstruir España, que creo que es lo que podemos hacer entre todos los españoles, sin muros, porque no tenemos por qué ser una sociedad enfrentada, sino respetando la pluralidad y conviviendo".