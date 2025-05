Gamarra apuesta por una "posición unida y fuerte de Europa" para desescalar frente aranceles y volver a un mercado libre

A la ofensiva arancelaria de Trump "no se debe responder con parches ni con más proteccionismo. En esta guerra comercial no gana nadie"

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que con la ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump "no gana nadie" y a ésta no se le debe responder "con más proteccionismo". "El mensaje es claro, los aranceles no nos harán grandes a nadie. En esta guerra comercial solo desde una posición unida y fuerte de Europa, debemos trabajar hacia una desescalada para volver a un mercado lo más abierto posibles".

Cuca Gamarra ha hecho estas declaraciones durante su participación en una nueva edición del 'Foro Radio Rioja' que se ha celebrado este viernes en el Espacio Lagares de Logroño. La secretaria general ha participado en este encuentro radiofónico con el tejido social y empresarial riojano junto al director de Radio Rioja Cadena Ser, Alberto Aparicio.

Ante un contexto internacional "de incertidumbre", ha proseguido Gamarra, todo lo que hagamos "debe servir para avanzar como país porque lo que no hagamos, nos dejará atrás".

Así las cosas y ante esta ofensiva de Trump que es "un nuevo paradigma", la política riojana ha querido dejar claro que desde el PP "defendemos una economía de mercado y tratados de libre comercio para poder movernos por el mundo y generar competitividad".

"La política arancelaria no puede tener como respuesta más política arancelaria porque todo ello perjudicaría el desarrollo económico y nos debilita como país abierto y exportador", ha añadido.

"NO DEBEMOS NI QUEREMOS ABANDONAR EL MERCADO DE EEUU"

Según cifras de 2024, España exporta más de 18 mil millones de euros a EEUU, lo que supone más del 5 por ciento de las exportaciones. Por lo tanto "hablamos de un mercado que no debemos y no queremos abandonar. Queremos seguir estando en el mercado americano y reforzar nuestra presencia, a través de una desescalada en el ámbito de los aranceles y una mayor promoción de nuestros productos".

"Esta guerra comercial -prosigue- afecta también a nuestra comunidad autónoma porque tiene una fuerte presencia del sector en el PIB, sobre todo, el sector vitivinícola". Ante ello "el PP se compromete de forma total y absoluta, como lo está haciendo aquí en La Rioja el presidente, Gonzalo Capellán, a estar al lado siempre de los sectores más afectados y garantizar que ante las adversidades sigamos siendo fuertes. Sin renunciar a ningún mercado".

Por tanto, "y aunque estamos a la espera de ver cómo se cierra el periodo de 90 días de parentésis que ha habierto Trump, lo que tenemos claro desde el PP es que al proteccionismo no se le responde con más proteccionismo sino que debemos trabajar en el libre mercado".

Aquí -prosigue- "no caben parches" y el PP ofrece un plan de competitividad "maduro, trabajado y hablado con los sectores más afectados". Cuenta con varias líneas como, por ejemplo, una nueva política energética, "hay que priorizar la competitividad industrial y el acceso a un precio electrico asequible para industrias y familias", también es necesario una rebaja fiscal, especialmente a los exportadores, y la deflactación del IRPF.