Gamarra destaca de Tomás Santos que fue un alcalde "cercano, amable y logroñés por los cuatro costados"

Archivo - El ex alcalde de Logroño Tomás Santos interviene tras recibir la Medalla de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño, La Rioja (España) - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha destacado de Tomás Santos, exprimer edil, fallecido ayer a los 75 años, que fue un alcalde "cercano, amable y logroñés por los cuatro costados".

Ha sido en las redes sociales, donde la también vicesecretaria de Regeneración Institucional, ha señalado que "hoy a Logroño se nos va Tomás Santos", al que ha calificado de "una buena persona".

"Fuimos adversarios político siempre desde el respeto y con Logroño por encima de todo. Descansa en paz, querido Tomás. Cuanto te vamos a echar de menos", ha concluido.

Precisamente, Gamarra sucedió, en 2011, a Santos al frente del Ayuntamiento de Logroño.