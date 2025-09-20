Ñ_Games estrena sede y presenta su nuevo espacio con una tarde de juegos

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de juegos de mesa Ñ_Games Ñ Meeple organiza este sábado una Jornada de Puertas Abiertas titulada 'Profundidades del mar', que se enmarca en las celebraciones de las fiestas de San Mateo. Será un evento gratuito y abierto a todo el público, pensado para compartir, jugar y conocer la nueva sede de la asociación, en la calle Luisa Marín Lacalle, 10.

Durante la jornada, que se desarrollará de 17,00 a 20,00 horas se presentarán juegos rápidos de 30 minutos, con el objetivo de que muchas personas tengan la oportunidad de participar y divertirse. Será una tarde lúdica perfecta para familias, grupos de amigos o quienes quieran descubrir el mundo de los juegos de mesa.

Además de poder jugar, los asistentes podrán conocer la nueva sede de Ñ_Games, un espacio diseñado para fomentar el juego en comunidad, que contará con servicio de préstamo y diferentes zonas de juego para que socios y visitantes disfruten con mayor amplitud.

"Estamos muy ilusionados con abrir las puertas a toda la ciudad y compartir con amigos y vecinos esta nueva etapa", comenta Javier Amar, presidente de Ñ_Games. "Queremos que la gente vea lo que hemos logrado juntos y sienta que este espacio es suyo también".