García-Calzada celebra apertura del ocio nocturno pero cree que se "debía haber hecho antes" y no haberlo "demonizado"

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Jaime García-Calzada, ha celebrado la próxima apertura del ocio nocturno en La Rioja, el 1 de octubre, si bien ha afirmado que "tenía que estar abierto desde hace ya tiempo" porque "no se puede criminalizar y condenar a un sector empresarial de la manera que se ha hecho".

El máximo responsable de la patronal riojana ha realizado estas manifestaciones preguntado por los periodistas acerca de la apertura del sector, en la comparecencia de prensa en la que ha suscrito un convenio de colaboración de inserción laboral con Cruz Roja.

García-Calzada ha indicado que "hemos visto en Logroño aglomeraciones sin ningún tipo de protección, más o menos permitido, u obviado", y mientras eso sucedía el ocio nocturno "lleva 18 meses cerrado". Ello, ha conllevado un "problema importante" para los empresarios del sector y para los trabajadores del mismo.

Al ocio nocturno, ha afirmado, lo "ha demonizado este Gobierno, y es el que ha pagado el pato absolutamente de toda está situación pandémica y de esta crisis económica". Ha insistido en lo positivo de la apertura del mismo, a partir del 1 de octubre, al tiempo que ha recordado que se hará "cumpliendo los protocolos de seguridad tanto para los clientes como para los trabajadores".

RESPONDE AL ALCALDE

Por otra parte, el presidente de la FER, cuestionado por las declaraciones del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en torno al botellón, ha apuntado que "cuando el alcalde dice que los jóvenes han sufrido mucho en estos 18 meses de pandemia y de limitación de movimiento, yo me acuerdo también de las personas mayores que han fallecido, de las personas mayores que se han tenido que quedar en casa, y han perdido la última etapa de su vida, y esa libertad que les has perjudicado física y anímicamente".

"Sufrir hemos sufrido todos, pero eso creo que no es disculpa para esas explosiones de libertad, de no guardar los protocolos de seguridad, y no tiene justificación", ha concluido García-Calzada.