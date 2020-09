Garrido (PP) pide a Andreu una Comisión de Investigación sobre gestión residencias y que explique la crisis de Gobierno

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha reclamado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la puesta en marcha en el Parlamento regional de una Comisión de Investigación sobre la gestión en las residencias de personas mayores durante la pandemia del coronavirus. También le exige que comparezca en el Parlamento para que de cuentas sobre la "crisis de Gobierno".

Garrido ha realizado estas manifestaciones en la comparecencia posterior a la reunión que ha mantenido con la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, dentro de la ronda de contactos con los diferentes partidos ante el inicio del curso político.

El portavoz del PP ha criticado la "premura" de la convocatoria, al tiempo que ha recordado que se pidió documentación de los temas a tratar, algo que "ha lamentado, porque no ha podido ser más provechosa". Ha indicado que el encuentro "estaba diseñado para que la presidenta ofrezca una imagen de diálogo, que es falsa, porque no puede haberlo cuando no hay una propuesta real sobre la mesa".

Le ha exigido que "se centre menos en la foto y más en la gestión", así como también que "haga menos propaganda y se dedique a sacar a La Rioja de la crisis importante en la que estamos". Ha reclamado "mucho más autocrítica para no repetir errores del pasado".

EDUCACIÓN "MAL GESTIONADA"

A continuación, el portavoz del PP ha indicado que a Andreu le han preguntado sobre educación, teniendo en cuenta el inicio del curso escolar. Ha señalado Garrido que la educación "está mal gestionada" porque se ha hecho "desde la improvisación", a la vez "que se ha dejado la responsabilidad a centros, docentes y padres".

Ha criticado que "no haya habido una disminución de ratios", no se hayan llevado a cabo test masivos a profesores o que no se haya puesto en marcha un 'Plan Concilia-Escuela' para padres cuyos hijos den positivo o se tengan que poner en cuarentena. También ha criticado que "haya habido discriminación" entre centros públicos y concertados.

Garrido ha criticado, además, que el Gobierno riojano "no se ha anticipado a la evolución del COVID-19', porque, entre otras cuestiones, "va por detrás de los brotes".

La "mala situación económica" que está atravesando La Rioja ha sido otro aspecto destacado por el portavoz del PP, que ha criticado la "incapacidad" del Ejecutivo regional para implantar medidas.

También, Garrido ha lamentado que "apenas hayamos recibido información" sobre los presupuestos, en los que "debe primar el principio de austeridad" y el "control del gasto superfluo".

Finalmente, ha indicado que la presidenta "no puede pretender pasar página de la mayor crisis institucional", por lo que debe comparecer en el Parlamento y explicar "la descomposición de su proyecto", al tiempo que ha exigido que los consejeros que falten también intervengan en el Parlamento, así como ha recordado la exigencia de la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre las residencias de personas mayores.