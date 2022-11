Garrido (PP) recrimina al Gobierno riojano que no esté buscando la "paz social" en Arnedo

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular, Jesus Ángel Garrido, ha recriminado hoy al Gobierno riojano que no esté buscando la "paz social" en Arnedo y le ha reclamado que se "involucre" en los conflictos laborales en el sector del calzado en esta localidad.

Garrido, tras la comparecencia del consejero de Desarrollo Autonómico, Jose Ángel Lacalzada, en el Parlamento de La Rioja y sobre de la declaración de proyecto estratégico a Heinz, ha visto que "la colaboración publico privada siempre es bienvenida".

En declaraciones a Europa Press, ha valorado ésta "también cuando se trata de impulsar el incremento de instalaciones que ya están ubicadas en La Rioja".

"Con independencia de eso", ha continuado, "creemos que es importante que el Gobierno se atienda a la actualidad. Y en la actualidad, lo que realmente nos preocupa es la situación de conflictividad laboral en el entorno de Arnedo y la industria del calzado".

Así, ha echado en falta que el Gobierno de La Rioja "no se haya posicionado"; y "lo que es peor", ha añadido, "no haya intentado que la paz social, que es un activo del que siempre se ha beneficiado el tejido industrial riojano, no se instaure también en una ciudad como Arnedo y un sector tan importante como el calzado".

En ese sentido, ha reclamado "al Gobierno riojano y, expresamente, al consejero Lacalzada que se involucre para la resolución del conflicto porque, en la medida en que se resuelva cuanto antes, el sector lo agradecerá".