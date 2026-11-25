El secretario general de VOX y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, en Logroño. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de VOX y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado en Logroño que "si alguien nos ha devuelto 50 años atrás trayendo miseria e incertidumbre a este país ha sido el PSOE" porque Pedro Sánchez "es el enemigo de España". Además, ha indicado, "nosotros nos vamos a encargar de sentarle en el banquillo y que pague por lo que ha hecho".

Garriga ha hecho estas declaraciones en un acto público celebrado en el Espacio Lagares de Logroño junto al presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda. En el evento ha animado a los asistentes a "desbordar las urnas el próximo domingo de sentido común para llevar a Abascal a La Moncloa y devolver la esperanza al pueblo español".

Todo porque, como ha indicado, el próximo 29 de noviembre "nos jugamos más que unas elecciones. España no puede soportar cuatro años más de Pedro Sánchez". El próximo domingo, prosigue, "no votamos derecha o izquierda, nos jugamos prosperidad o seguir en el retroceso, en la falta de oportunidades o en el colapso de los servicios públicos".

Por ello ha pedido a los ciudadanos españoles que "no se crean las mentiras que, de manera insistente, se están diciendo para confundir al electorado". Con Vox, insiste, "las pensiones no corren riesgo, tampoco vamos a recortar derechos, daremos la vuelta al caos de la corrupción y al colapso de los servicios públicos".

EL PSOE ES "UNA MAFIA, UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

De igual manera, Garriga insiste en que en ocho años de Gobierno socialista "se han destrozado todas las certezas de los españoles. El PSOE ha trabajado muy bien por sus intereses". Por tanto, no "es un adversario político más, es una mafia, una organización criminal. Una banda que se subió a un coche del que está 'pringado' hasta el chófer. De momento, el único que se libra es Sánchez, pero nos encargaremos de sentarle al banquillo".

Garriga también ha tenido un mensaje para aquellos que aseguran que "vamos a recortar derechos o vamos a la involución de España si se vota a Vox. El único que nos ha retrocedido 50 años ha sido el Gobierno de Sánchez".

Por ello, insiste, el 29 de noviembre "son las elecciones de nuestra vida" para dejar atrás un Gobierno que "ha dejado atrás a las familias. Hemos llegado hasta aquí por un Gobierno que decía que iba a defender a los trabajadores pero la realidad es que son unos 'tipejos' que nos han subido más de 140 impuestos".

"Unos tipos que se llenan la boca de subir el SMI o de la revalorización de las pensiones pero la cesta se ha encarecido en un 40 por ciento".

Por tanto, afirma, es el Gobierno "de la ruina y el de la miseria" de los españoles. "El mayor enemigo de las clases humildes y trabajadoras".

"Les hemos pillado con joyas, con mordidas, dicen que puede venir quien le de la gana con barra libre en sanidad, educación y en ayudas sociales gratis" pero ante ello se ha preguntado: ¿qué pasa con los españoles?".

Y aún así "nos señalan como racistas, no tienen humanidad". El PSOE, ha criticado, "es el que hace efecto llamada, generando expectativas que no pueden cumplir y les condenan a morirse en el mar. Han convertido el Mediterráneo en un cementerio por esas políticas".

"EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ HA DESTROZADO TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

Por todo ello, Garriga ha indicado que en los días que quedan de campaña electoral "hay que recordar a los ciudadanos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destrozado todos los servicios públicos. Hasta hace cuatro días teníamos una sanidad de calidad, hoy esperamos meses o años para una intervención quirúrgica".

El PSOE en ocho años "lo ha destrozado todo", es más, "contactó con un clan para investigar a la jueza que investiga al hermano del presidente, eso no pasa en ningún país democrático y ha convertido el Ministerio de Transportes en la zona cero de la corrupción".

Además desde Vox han asegurado que "el dinero tiene que estar en el bolsillo de los españoles, eso es sentido común y se puede hacer". Por eso ha abogado a una movilización masiva este domingo en las urnas "para empezar a reconstruir lo que el PSOE ha destrozado y construir una España nueva y decente, que es lo que Vox ofrece a los españoles".

"Les pido que nos den la oportunidad de gobernar porque cambiaremos España si tenemos la fuerza suficiente para hacerlo a partir del próximo domingo", ha finalizado.

"SENTIDO COMÚN"

Por su parte, el presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda, ha asegurado que el próximo domingo "nos enfrentamos a un Gobierno que está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder". Como ejemplo, indica, el día del accidente ferroviario de Urda "el Gobierno corrupto y criminal lo único que hizo fue atacar a un trabajador para eximir de responsabilidades a ADIF y al ministro Óscar Puente".

Frente a ello Vox en esta campaña propone "sentido común" para "salvar al país con la prioridad nacional ya que el 34 por ciento de las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital en La Rioja tiene un titular extranjero".

También a nivel regional Alda ve "insufrible" que "tengamos que tardar cuatro horas en ir en tren a Madrid y mientras tanto el Gobierno de Sánchez destina 1.500 millones de euros para financiar trenes en Egipto o Marruecos".

Propone desde Vox que la primera vivienda esté libre de impuestos "para que aquellos riojanos que puedan ahorrar para comprarse una vivienda no tengan que destinar su entrada a los impuestos". También se ha referido a la situación del campo en La Rioja "es necesario que el campo vuelva a ser rentable y acabar con la competencia desleal".

"Hay que hacer frente a todas estas políticas que solo acaban con el relevo generacional y que no haya gente que no quiera seguir en el campo riojano porque no es rentable", ha destacado.

Así las cosas, ha indicado, "nos gustaría que los riojanos nos dieran el apoyo suficiente para llevar a cabo todo nuestro programa electoral pero si tenemos que entrar en Gobiernos de coalición tendremos que hacerlo de forma proporcional a los votos que obtengamos".

Finalmente Ángel Alda anima a los ciudadanos riojanos a que el próximo 29 de noviembre "si quieren echar a Pedro Sánchez de las instituciones voten a Vox porque es la única alternativa real para poder acabar con las políticas de este Gobierno".