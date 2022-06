Los GEAS se unirán a la búsqueda del joven desaparecido en el Ebro: "La máxima prioridad es encontrar al menor"

Al parecer el menor, "que no sabía nadar", y sus amigos estaban en las inmediaciones del río donde suelen acudir los jóvenes a bañarse

Efectivos de emergencias del Gobierno riojano y Guardia Civil -al que se unirán submarinistas (GEAS) de la Guardia Civil- continúan a estas horas centrados en la búsqueda del menor de 13 años desparecido ayer en el entrono del río Ebro a su paso por la localidad de Rincón de Soto (La Rioja), lugar donde el joven se encontraba bañándose junto a otros amigos. De momento, "toda la prioridad", tal y como ha destacado el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáinz, es encontrar al menor y, posteriormente, se abrirá una investigación.

Esta mañana han comparecido ante los medios de comunicación tanto el portavoz de la Guardia Civil como el director general de Emergencias del Gobierno de La Rioja, Salvador Díez, en el entorno donde se centra la búsqueda por la desaparición del joven de 13 años que, ayer por la tarde, se encontraba junto con otros amigos en las inmediaciones del río.

Como ha afirmado Salvador Díez, el aviso por la desaparición del menor llegó a medianoche y, desde ese momento, "se movilizaron todos los recursos posibles del Gobierno riojano para comenzar con la búsqueda y localizar al niño lo antes posible".

Desde el primer momento, bomberos del CEIS Rioja de Arnedo y Calahorra han actuado en el proceso "rodeando absolutamente toda la zona" y, aunque por la noche la visibilidad no era la correcta, no se ha dejado de buscar. Además, han llegado mas medios para colaborar en la búsqueda como helicópteros y buceadores pero, de momento, "desgraciadamente" no han encontrado al menor.

Como ha destacado Díez se centra la búsqueda en esas inmediaciones porque "es una zona del pueblo de Rincón donde suelen venir los jóvenes a bañarse. Es una zona que no es demasiado peligrosa, hay algunos remolinos y la profundidad máxima se da en el centro del río que es de 5 o 6 metros, si se supiese nadar no es una zona peligrosa pero el padre del menor nos ha dicho que no sabía nadar".

Como ha destacado, "nos dicen que el menor estaba acompañado en todo momento pero no tenemos más información".

De momento, "mantenemos base en SOS RIOJA por si se necesitan más elementos y más días para la búsqueda pero esperamos poder conseguirlo en el día de hoy".

Por su parte, Miguel Ángel Sáinz ha asegurado que también se están mirando los cauces del río pero, por el momento, "no tenemos resultados y estamos a la espera de que lleguen nuevos medios".

Durante su atención a los medios de comunicación, el portavoz de Guardia Civil ha afirmado que "se están hablando muchas cosas por redes sociales" pero lo que tenemos hasta ahora es que "hay un menor desaparecido que se estaba bañando con amigos y, a partir de ahí, nuestra prioridad es encontrarlo. Después se abrirá una investigación. "El niño se bañó por la tarde y por la noche tuvimos constancia de la desaparición y se empezó la búsqueda", ha finalizado.

Recordamos que los recursos del Gobierno de La Rioja, entre ellos, profesionales del CEIS- Rioja, SOS Rioja, Dirección General de Biodiversidad, junto a Guardia Civil y agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil, Cruz roja, Asociación de grupos de perro de salvamento, la Confederación hidrográfica del Ebro y personal del Ayuntamiento de Rincón se encuentran buscando un niño de 13 años en el entorno del río Ebro en Rincón de Soto.

Además, y según la última actualización, los bomberos del CEIS trabajan en el río con un sónar y una cámara subacuática.

Según ha informado el Gobierno riojano han sido movilizados esta madrugada ante la desaparición del menor. Las actuaciones se están localizando en el entorno del Río Ebro a su paso por la localidad, sin que por el momento esté dando resultados.