Gerontólogo advierte de que "se puede mejorar la memoria en cualquier momento de nuestra vida"

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerontólogo Miguel Anxo Álvarez ha advertido hoy de que "se puede mejorar la memoria en cualquier momento de nuestra vida, dependiendo de nuestro interés".

Álvarez ha ofrecido una rueda de prensa, junto al secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, momentos antes de ofrecer, en la sede del sindicato en Logroño, una conferencia en torno a su libro 'La Memoria de las Personas Mayores'.

Ruano ha relatado cómo el libro hace un repaso de la evolución del estudio de la memoria, plantea el concepto de ésta y cómo afecta a las personas.

También, indica cómo entrenar la memoria desde diferentes modelos. La conferencia, en ese sentido, pretendía dar a conocer cómo entrenar la memoria y, por tanto, mejorar la calidad de vida.

Pero también, ha añadido el autor, perseguía tratar de evitar "la angustia con la que las personas mayores viven la posibilidad de poder perder la memoria".

Álvarez se ha negado a "aceptar" un modelo que une el momento de la jubilación con el "reposo y la decadencia". Del mismo modo, ha explicado que trata de "corregir" la idea de que el "envejecimiento es un descenso de las capacidades la persona".

En este sentido, ha contado cómo los problemas que afectan a la memoria son "el interés y la atención"; y "si en la vida no tenemos interés y atención la memoria no trabaja, porque es proceso cognitivo que consiste en registrar, retener y recordar".

Ha asegurado que "nadie nace con una mala o buena memoria; nacemos con un potencial", pero luego son los "hábitos los que van a tratar de conseguir el mayor partido posible".

De este modo, ha garantizado que "no hay problemas de memoria en la tercera edad a no ser que tengamos demencia", de la que "aún no se conoce el origen".

Ha puesto como ejemplos cuando tenemos algo "en la punta de la lengua", o estamos cocinando y no sabemos si hemos echado la sal. Son casos, ha resaltado, de "falta de interés y atención".

Álvarez ha finalizado, como forma de mejorar la memoria, el hecho de que "leer y escribir es una manera de engrasar lo que tenemos".