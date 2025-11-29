Un globo aerostático se cae sobre un tendido de alta tensión en Villalobar de Rioja sin que haya habido daños personales

Archivo - Un globo aerostático - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un globo aerostático se ha caído, a las 09,20 horas, sobre un tendido de alta tensión antes de aterrizar entre Villalobar de Rioja y Castañares sin que se hayan producido daños personales, según ha informado SOS Rioja 112. En la cesta viajaban nueve personas.

Ha sido un particular el que ha alertado de la caída del globo. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

No se han registrado daños personales entre los nueve ocupantes de la cesta, si bien el accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro, que Iberdrola esta solucionando en estos momentos.