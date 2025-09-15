La Glorieta reabrirá para las fiestas de San Mateo con sus nuevas conexiones peatonales con Cien Tiendas y Portales

Imagen de los trabajos que se están desarrollando hoy en la Glorieta - EUROPA PRESS

A falta de los últimos elementos de mobiliario urbano

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reurbanización de la Glorieta del Doctor Zubía están prácticamente culminados y la zona se pondrá a disposición de los ciudadanos para las fiestas de San Mateo.

La intervención plantea un itinerario de cruce en abanico con plataforma única para conectar las calles Portales, Muro de Cervantes y Muro del Carmen, además de la conexión con las Cien Tiendas mediante plataforma de prioridad peatonal, espacios fundamentales del centro histórico de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha visitado este lunes la zona, que, por un lado, cuenta con una plataforma elevada que conecta las calles Portales, Muro de Cervantes y Muro del Carmen con el entorno de la Glorieta a modo de gran paso de peatones.

Durante su visita, ha aprovechado para "pedir disculpas porque, hasta el día 18 incluido, se van a cerrar los dos Muros para realizar el impreso, será ya el último corte que se realice", reconociendo que "es cierto que a primera hora de esta mañana ese corte más la apertura del tramo de Duquesa de la Victoria ha generado ciertos problemas".

"En ese sentido -ha insistido el concejal de Urbanismo- pedir disculpas y agradecer a la Policía Local por el buen trabajo que han realizado para solucionar el problema que ha habido esta mañana de tráfico".

La intervención, cuyo proyecto fue redactado por técnicos municipales, plantea un itinerario de cruce en abanico que abarca las tres calles, que quedarán unidas con el vértice de la Glorieta en una única plataforma semaforizada a modo de gran paso de peatones.

El proyecto incluye, además, una intervención en las calles Juan XXIII, Beti Jai y Duquesa de la Victoria (tramo comprendido entre Juan XXIII y Vara de Rey), trabajos de reurbanización ya terminados, en los que se han colocado, de forma artesanal, más de 57.000 adoquines y baldosas para conectar semi peatonalmente estas calles con el entorno de la Glorieta.

"Pese a que esta era una obra que en principio estaba programada para octubre, hemos adelantado lo máximo posible. Las obras están prácticamente finalizadas a falta de recibir parte del mobiliario urbano, como papeleras y bolardos, de forma que toda la zona estará ya abierta tanto a peatones como al tráfico rodado para las fiestas de San Mateo", ha informado el edil.

IMPRESIÓN EN EL ASFALTO DURANTE ESTOS DÍAS.

"En las últimas semanas, se han llevado a cabo diferentes trabajos, como la colocación del adoquinado que da forma al paso de peatones en abanico y la puesta en marcha de los semáforos de este nuevo espacio de prioridad peatonal", ha detallado el concejal de Urbanismo.

Así, ha apuntado, "hoy se está realizando el tratamiento de impresión en el asfalto que dará continuidad al adoquinado mencionado y cuya ejecución se prolonga hasta el jueves".

Las obras de estas conexiones peatonales están siendo realizadas por la empresa Proyectos y Servicios Rioja Construcción, S.L.U., por un importe de 654.202,01 euros (IVA incluido).

"Con esta actuación, el Ayuntamiento de Logroño da respuesta a una demanda histórica del vecindario: crear un espacio de encuentro y dar una conexión peatonal a tres espacios fundamentales del corazón de la ciudad, como son la propia Glorieta, las Cien Tiendas y el Casco Antiguo a través de la calle Portales", ha señalado López-Araquistáin.

El edil ha recordado también que "ya está en licitación Beti Jai, obras que se iniciarán en los próximos meses; se está trabajando ya para empezar en las Cien Tiendas; y que el año que viene empezaremos en Doctores Castroviejo con criterios muy similares a los que se ha trabajado aquí".

Igualmente, ha apuntado que "esta primera intervención forma parte de una intervención mucho más amplia que abarca toda la Glorieta", incluso señalando "algunos detalles entre la intervención actual con la Glorieta que hay zonas que parecen que no está del todo acabada y es porque a partir de ahí pues seguirán la intervención en la propia Glorieta, aún sin fecha".

"El proyecto lo tenemos finalizado pero que hay que ver cómo se financia y probablemente no se acometa durante el año que viene sino que se acometerá más adelante. Pero hay que tener en cuenta que ésta es la primera fase de la intervención para toda la Glorieta que también es una demanda muy solicitada por el vecindario", ha concluido.