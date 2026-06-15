Gobierno cederá 306 ordenadores y pantallas a municipios de menos de 2.000 habitantes gracias a un protocolo con la FRM

El Gobierno de La Rioja cederá 306 ordenadores y pantallas a municipios de menos de 2.000 habitantes gracias a un protocolo con la FRM - EUROPA PRESS

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja cederá a los Ayuntamientos riojanos de menos de 2.000 habitantes un total de 306 ordenadores y pantallas para que puedan mejorar sus capacidades técnicas y, por tanto, la atención ciudadana. Un acuerdo que llega tras la firma de un protocolo con la Federación Riojana de Municipios (FRM) ya que serán éstos últimos los que finalmente se encarguen de otorgar estos dispositivos a dichos municipios.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, han firmado dicho protocolo de colaboración mostrando así "la colaboración y cooperación" entre ambas entidades.

Como ha expresado Domínguez tras la firma, "uno de nuestros principales objetivos estratégicos durante toda la legislatura es el apoyo constante a todos y a cada uno de los municipios de La Rioja".

Por ello, y en el entendimiento de que todos y cada uno de los municipios de La Rioja conforman esta comunidad "al mismo nivel de importancia" se dirige esta colaboración, sobre todo, para aquellos municipios de menor población "que, en ocasiones, tienen menos capacidades técnicas o financieras para poder ejercer sus competencias".

"EN BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS"

Con este protocolo, y pensando en la importancia de la tecnología y la transformación digital "en beneficio de todos los ciudadanos" se pondrá a disposición de los ayuntamientos riojanos ordenadores sobremesa y pantallas que son propiedad del Gobierno de La Rioja.

"Los cedemos gratuitamente a estos Ayuntamientos, reacondicionados, perfectamente en uso y en condiciones de seguridad informática para que los utilicen para la prestación de los servicios públicos de carácter técnico".

Domínguez ha destacado que este protocolo es "vivo" por lo que, de momento, ponemos a disposición de estos Ayuntamientos un total de 306 dispositivos "pero si crecen las necesidades y siempre dentro de las disponibilidades que tenga el Gobierno de La Rioja podremos ceder más".

Desde el Gobierno han querido dejar claro la importancia de contar con la Federación de Municipios ya que, gracias a ellos, "canalizaremos las necesidades de los ayuntamientos. Será la Federación de Municipios la que comunique al Gobierno de La Rioja cuál es la necesidad que existe en cada uno de los municipios de nuestra comunidad".

Por su parte, el presidente de la FRM, Jorge Loyo, ha agradecido la "escucha" del Gobierno siempre "en todas las necesidades de los municipios".

"Desde la Federación llevamos ya recogiendo las demandas de nuestros 174 municipios" y, con respecto a este protocolo, indica, "todos habéis visto y conocéis los casos de diferentes ayuntamientos que han sufrido ciberataques o asuntos de seguridad informática. Todo ello nos hizo plantearnos una mejora en las herramientas".

En este sentido, explica, hay muchos ayuntamientos "que tienen equipos muy antiguos, muy obsoletos, que funcionen evidentemente, pero que esas herramientas y esa tecnología que evoluciona día a día, los hacen más necesarios que nunca".

Para Loyo esta actuación demuestra "una vez más" que "no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todos los riojanos nos merecemos esta atención y garantizar la seguridad de la protección de datos es importante".

"NOS PONEMOS A TRABAJAR DESDE HOY"

Con todo ello, desde hoy "nos ponemos a trabajar para recibir esas demandas de todos los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, que en La Rioja son casi todos, para que esa renovación de equipos y esta implantación de los sistemas se empiezan a funcionar lo antes posible".

En este sentido, destaca, "la rapidez con la que se podrá gestionar esta ayuda" gracias también a la simplificación administrativa. "Antes cada Ayuntamiento tenía que firmar dicho protocolo, pero ahora somos nosotros quienes podemos canalizarlo para que nadie se pierda en papeles o cesiones".