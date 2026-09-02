El Gobierno destaca que el número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumenta en 3.462 en el último año

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de agosto en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha registrado en La Rioja durante el pasado mes de agosto una media de 144.163 afiliados, 3.462 personas más que hace un año, lo que supone un aumento interanual del 2,46 por ciento y la mayor cifra de afiliados de un mes de julio de toda la serie histórica en nuestra Comunidad, desde el año 2004.

Además, en el último año, la Comunidad ha aumentado el número de afiliados en 3.462, lo que supone un crecimiento del empleo del 2,46 por ciento. Durante el último mes, el número medio de afiliados a la Seguridad Social ha registrado un leve descenso del 0,02 por ciento, con 31 personas menos. Por detrás de Navarra (-0,01 por ciento), La Rioja ha sido la comunidad autónoma con menor bajada de afiliados y a 0,70 puntos de la media de descenso del país (-0,72 por ciento).

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado hoy, 2 de septiembre, los datos del mercado de trabajo en La Rioja publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que registran en nuestra Comunidad un total de 12.431 personas desempleadas, unas cifras similares a las del mes anterior, con un "ligerísimo aumento" del 0,15 por ciento respecto a julio, con 18 parados más, siendo la comunidad autónoma en la que menos ha subido el desempleo de todo el país, 1,77 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 1,92 por ciento.

La tasa de paro de nuestra Comunidad alcanza el 7,46 por ciento, similar a la del mes anterior (7,45 por ciento), 1,86 puntos por debajo de la media nacional, (9,32 por ciento) y la cuarta más baja del país, por detrás por detrás de Baleares (3,54 por ciento), Aragón (7,14 por ciento) y Madrid (7,16 por ciento).

Por sexos, el desempleo masculino representa en La Rioja el 38,5 por ciento del total y se sitúa en 4.791 personas, al disminuir en 74 (-1,52 por ciento) en el último mes. El femenino alcanza en agosto la cifra de 7.640 personas y aumenta en 92 mujeres respecto al mes de agosto. Salinas ha precisado que la tasa de paro masculina se sitúa en La Rioja en 5,38 por ciento, ligeramente inferior a la del mes anterior (5,47 por ciento), 1,64 puntos por debajo de la media nacional (7,02 por ciento) y la tercera más baja del país, solo por debajo de Baleares (2,93 por ciento) y Aragón (5,19 por ciento). Por su parte, la tasa de paro femenina (9,83 por ciento) es la quinta más baja del país y se coloca a más de 2 puntos por debajo de la media nacional (11,89 por ciento).

Por edades, respecto al mes pasado, el desempleo ha descendido en 18 personas en el grupo de 45 o más años (-0,24 por ciento), mientras que ha subido en 12 personas entre los menores de 30 años (0,64 por ciento) y en 24 en las personas con edades situadas entre los 30 y 44 años (0,77 por ciento).

En cuanto a sectores económicos, Salinas ha indicado que, respecto al pasado mes de julio, el desempleo ha disminuido en agricultura en 107 personas y entre el colectivo de Sin empleo anterior, en 6 personas. Por el contrario, ha subido levemente en 2 personas en Construcción, otras 4 en Industria y en Servicios, con 125 desempleados más.

Respecto al último año, el desempleo ha aumentado en 260 personas (2,14 por ciento), 41 hombres (0,86 por ciento) y 219 mujeres (2,95 por ciento). La tasa de paro masculina (5,38 por ciento) se sitúa 0,04 puntos por debajo de la de agosto de 2025, mientras que la femenina (9,83 por ciento) es 0,38 puntos superior a la de hace doce meses (9,45 por ciento).

Por tramos de edades, en los últimos doce meses el desempleo ha subido en 15 personas entre los mayores o igual a 45 años (0,20 por ciento); en 121 personas entre los jóvenes menores de 30 años (6,80 por ciento) y en 124 entre el grupo de 30 y 4 años (4,09 por ciento).

Salinas ha subrayado que el número de personas paradas de larga reducción se ha reducido en 229 en comparación al mes de agosto de 2025.

AUMENTA LA CONTRATACIÓN

Por otra parte, la directora general de Empleo también ha informado del número de contratos registrados durante el mes de agosto, que alcanza la cifra de 10.893, de los que 2.857 son indefinidos y 8.036 temporales. Durante el último año, el número total de contratos que se han firmado en La Rioja ha crecido en 2.237 (25,84 por ciento) y en último mes se han contabilizado 63 contratos más (0,58 por ciento).

Salinas ha recalcado que los contratos de carácter indefinido han aumentado en 496 respecto al año anterior (21, 01 por ciento), además de que, en el último mes, nuestra Comunidad ha sido la única en la que ha aumentado el número de contratos firmados, mientras que en la media del país se ha registrado un descenso del 27,87 por ciento.

Estas cifras en la contratación reflejan en La Rioja un "mercado de trabajo dinámico y una creación de empleo de calidad", ha precisado Salinas. Además, la directora general de Empleo también ha indicado que, durante el último año, La Rioja es la segunda comunidad en la que más ha crecido la contratación, un 25,84 por ciento, situándose a más de 15 puntos por encima de la media nacional, que ha sido del 10,08 por ciento.

Por sectores, durante el pasado mes de agosto se firmaron 8.105 contratos en Servicios, 2.075 en Industria, 865 entre el colectivo de Sin empleo anterior, 830 en Agricultura y 556 en Construcción.