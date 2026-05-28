Gobierno destina más de 270.000 euros para financiar las obras de ejecución del nuevo Ayuntamiento de Hornillos

El Gobierno de La Rioja destina más de 270.000 euros para financiar las obras de ejecución del nuevo Ayuntamiento de Hornillos de Cameros - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Hornillos de Cameros, Pablo Ángel Fernández, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 28, un convenio de colaboración para financiar las obras de transformación de un edificio existente en la nueva sede del Ayuntamiento, así como en un espacio de ocio y convivencia para el municipio.

El Gobierno de La Rioja invierte en este proyecto un total de 271.505,43 euros, que representa el 90 por ciento del importe total, dentro de su compromiso con el futuro de Hornillos y de los Cameros en general, y con la mejora de los servicios públicos, la calidad de vida y la lucha contra la despoblación en el medio rural. El Ayuntamiento ha promovido esta actuación que cuenta con un presupuesto de 301.672,70 euros.

Dicha inversión cubrirá la primera fase de la intervención, que abarca el acondicionamiento de la planta baja, la instalación de un ascensor y la adecuación de la primera planta para albergar las dependencias municipales. El objetivo es impulsar unas instalaciones actuales que permitan dar una atención de calidad a los vecinos, tanto en la gestión municipal como en el resto de servicios.

Asimismo, se trata de optimizar los recursos públicos y centralizar los servicios en un espacio moderno y eficiente. La actuación rehabilitará un inmueble inacabado de hace más de 10 años, de planta baja y dos alturas, ubicado en el centro de la localidad. En primer lugar, se procederá al cierre y consolidación de la envolvente del inmueble para frenar su deterioro. Las fachadas dispondrán de aislamiento térmico exterior y acabados en piedra caliza, pintura blanca e imitación de estructuras de madera.

Para mejorar la eficiencia térmica y acústica del edificio, se instalarán ventanas de pvc con doble cristal. Asimismo, se asegurará la estanqueidad de la cubierta y se pavimentará la terraza de la primera planta con gres porcelánico.

En cuanto al acondicionamiento interior, se ejecutarán los revestimientos, instalaciones y carpintería interior necesario para destinar la primera planta a unas nuevas dependencias municipales. En la planta baja, se habilitará zona de almacén, así como un espacio abierto de reunión social, refugio climático y zona de juegos. Los trabajos incluyen obras de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas. La actuación principal es la instalación de un ascensor-elevador que conectará la planta baja con la primera. Además, se adecuarán las escaleras a la normativa vigente, y se ejecutará un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

El edificio contará con instalaciones energéticamente eficientes. Así, dispondrá de estufa de pellet para calentar las estancias, luminarias LED de bajo consumo, sistemas de control para optimizar el ahorro energético y un termo de agua caliente.

En una segunda fase, se acondicionará la segunda planta, cuyo uso está aún por determinar, se impulsará un archivo municipal en la planta bajocubierta, y se ampliará la planta baja para ampliar el centro de ocio y sociabilidad.