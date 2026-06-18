El Gobierno de España asigna a La Rioja 21,75 millones extras para financiar su déficit

Beatriz Arraiz, en comparecencia ante los medios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asignado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 21,75 millones de euros extraordinarios para financiar su déficit en el año 2025, según ha informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la comunidad, Beatriz Arraiz.

Esta cantidad se acordó a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en la que también se decidió destinar fondos a la Comunitat Valenciana (1.094,25 millones), Cataluña (1.248,75 millones), Región de Murcia (526,5 millones) y Aragón (87 millones).

La Rioja finalizó el año 2025 con un déficit público del 0,54% de su PIB, superando el límite de referencia fijado para el conjunto de las autonomías (0,1%). Este desajuste contable equivalió a 64 millones de euros.

La distribución de este importe para La Rioja, denominado Extra FLA, se efectuará con cargo al compartimento Facilidad Financiera, en concreto a través del Tramo III Déficit.

Esta financiación se realiza en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las Comunidades Autónomas beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera.

"La Comunidad Autónoma de La Rioja ha recibido ahora estos 21,75, millones de euros, pero en el segundo trimestre del año 2026 recibió también algo más de 73 millones, concretamente 73,17 millones. Se trata de una financiación extraordinaria que hay que sumar a las trasferencias a cuenta, que precisamente se aprueban hoy en el Congreso de los Diputados", ha explicado la delegada del Gobierno.

Siguiendo con las entregas a cuenta, Arraiz Nalda ha recordado que se trata de unos datos "históricos". En concreto, la Comunidad Autónoma de La Rioja va a recibir en este año 2026 un total de 1.446 millones, un 4,2% más que en el año anterior.

Y si se suma la cifra estimada de liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la Comunidad para este año 2026 alcanzan los 1.462 millones de euros, ha recordado Beatriz Arraiz.

Según la delegada de Gobierno en La Rioja, la suma de todos estos recursos "pone de manifiesto el interés del Gobierno de España por mejorar las condiciones en las que las Comunidades Autónomas puedan prestar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos, que es el objetivo final".