Gobierno de España impulsa un proyecto de ciudades inteligentes en La Rioja a través de RedCyTI de Red.es

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es ha publicado este miércoles la resolución de RedCyTI, programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar casi dos millones de euros en La Rioja.

La aportación de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, es de 1,2 millones de euros, cubrirá el 60% del presupuesto de la iniciativa presentada por el Gobierno de La Rioja, de 2 millones de euros.

Se espera movilizar con esta convocatoria, al menos, 126 millones, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Red.es destinará más de 94 millones -sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)- aportando, según la CC.AA. desde que se presente, entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y 6 millones.

Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

En el caso del Gobierno de La Rioja, el proyecto suma en concreto 1.999.476 euros para la Digital Footwear Factory Lab, dirigida a experimentar, validar y demostrar soluciones avanzadas basadas en Inteligencia Artificial, Automatización, Robótica y Gemelos Digitales para el sector de fabricación de calzado.

REDCYTI: IMPULSO A LA ECONOMÍA INTELIGENTE.

Los proyectos conllevarán actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, implican también la posibilidad de crear o mejorar espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de espacios de prueba o sandboxes para el sector de la movilidad y transporte (vehículos conectados y autónomos, drones, etc.), la creación de laboratorios urbanos de innovación, o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería, la energía, etc.

Los criterios de otorgamiento han valorado aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda que será licitada y ejecutada por Red.es.

POTENCIAR EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO.

Según la Comisión Europea, "una ciudad o territorio inteligente tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes, empresas, visitantes, organizaciones y administradores mediante la prestación de servicios digitales que contribuyan a una mejor calidad de vida".

Las actuaciones pueden darse en seis dimensiones: Living (asociada a la calidad de vida), People (participación ciudadana), Environment (sostenibilidad), Mobility (movilidad), Economy (desarrollo económico) y Governance (gobernanza de la ciudad o territorio).

La dimensión de Ciudad Inteligente denominada Smart Economy, en la que se centra RedCyTi, se entiende como la intersección entre ciudad y economía, y contempla todas aquellas iniciativas que, promovidas desde las ciudades y territorios, se orientan a potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

COMPROMISO CON LAS CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES.

Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, el Gobierno de España ha realizado cinco convocatorias en las que Red.es ha desempeñado un papel impulsor protagonista.

En total, se ha destinado más de 200 millones de euros -cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)- a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional: 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas.

Además, Red.es, colabora de manera continua con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar el desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes.