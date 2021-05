Gobierno firma el aval que permite a Eurochamp garantizar e impulsar la actividad de este sector estratégico en La Rioja

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, ha acudido hoy a Calahorra para formalizar la firma del aval de 2 millones de euros y plazo máximo de cinco años concedido desde la Agencia de Desarrollo Económico a Eurochamp, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de abril de 2021, para facilitar la operación financiera de adquisición de las instalaciones, unidades productivas o establecimientos ubicados en La Rioja.

En concreto la operación permite a Eurochamp financiar la adquisición de la nave de Riberebro Integral SAU ubicada en Alfaro. En la misma, también ha estado presente José Antonio Royo, director general de Eurochamp.

El aval de 2 millones de euros tramitado por el Gobierno de La Rioja ha permitido a Eurochamp solicitar un préstamo sindicado por un importe total de 14.100.000 euros a través de siete entidades financieras (Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra, CaixaBank, Cajamar y Caja Rural de Aragón).

El aval tendrá una vigencia de cinco años a contar desde la fecha de la resolución por la que se conceda el mismo, cubriendo exclusivamente las cantidades adeudadas reclamadas y notificadas a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja dentro de dicho plazo. Las entidades financieras sólo dispondrán de un plazo adicional de un mes, a contar desde la finalización del plazo de vigencia del aval de cinco años, para reclamar y notificar a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja las cantidades cuyo adeudo e impago se haya producido dentro del citado plazo de vigencia del aval de cinco años.

La concesión de avales por la Comunidad Autónoma de La Rioja está previsto en el artículo 64 de la Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021, que establece que con las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y demás disposiciones aplicables en materia de estabilidad presupuestaria y financiera, el Gobierno de La Rioja podrá avalar a sociedades participadas hasta 50 millones de euros con objeto de reestructurar su deuda y/o reducir el coste financiero.

Además, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja podrá conceder avales a las empresas por un importe global máximo de 100.000.000 euros para la creación de nuevas empresas o proyectos siempre que se acredite que la operación avalada sea destinada obligatoriamente a la materialización de proyectos que generen o mantengan el nivel de empleo, entre otras condiciones. Como en este caso, cuando la cuantía del aval exceda los 600.000 euros se requerirá autorización previa del Consejo de Gobierno.

De esta forma, el Gobierno de La Rioja presta su apoyo al sector y a la cooperativa con sede en Autol que representa a cultivadores y transformadores de champiñón. Además, el acuerdo alcanzado recoge el compromiso de que la operación avalada permitirá a la empresa el desarrollo de proyectos que generen o mantengan el empleo de este sector estratégico para La Rioja. La viabilidad y la competitividad del sector del champiñón, que se concentra principalmente en las poblaciones de Pradejón, Autol y Ausejo, es esencial para La Rioja porque emplea a cerca de 3.000 personas, 800 de manera directa y 2.000 indirectamente.

El límite económico del presupuesto se vincula además al cumplimiento de los puntos 1º y 2º del artículo 64 b) de la Ley de Presupuestos, puesto que en este caso el aval prestado tiene como finalidad garantizar operaciones financieras para posibilitar la puesta en marcha de proyectos técnica y económicamente viables y la operación avalada se destina obligatoriamente a la materialización de proyectos que generen o mantengan el nivel de empleo, pues se prevé un incremento del empleo con la inversión realizada.

Según los informes técnicos y jurídicos de ADER, Eurochamp es una empresa domiciliada y con centro de trabajo en La Rioja que destinará el aval a garantizar operaciones de capital que cumplen con la finalidad de facilitar la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de la actividad. También se acredita que no se trata de una empresa en crisis y que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para el Gobierno de La Rioja esta operación es el resultado de diversas gestiones para mantener su compromiso con un sector motor para la región como es el del champiñón. Porque como ya ha señalado en otras ocasiones la presidenta Andreu "no vamos a dejar a nadie atrás y el Ejecutivo regional estará en todo momento para impulsar el desarrollo de proyectos que garanticen la viabilidad del sector del champiñón" porque es necesario "no solo no dejarlo caer, sino hacer todo lo posible para incrementar su competitividad y potenciar su desarrollo".