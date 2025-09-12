El Gobierno impulsa la ejecución de una glorieta en Azofra para reordenar el tráfico y mejorar la seguridad vial

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha adjudicado las obras de construcción de una nueva glorieta en la carretera autonómica LR-206 que estará ubicada en el punto kilométrico 1+100, a la altura del municipio de Azofra.

Esta infraestructura, impulsada con el objetivo de reordenar el tráfico y mejorar la seguridad vial de los usuarios, será ejecutada por la empresa Orizon Constructora y Medioambiente S.L. por un presupuesto total de 248.907,89 euros. Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de 4 meses desde la firma del contrato. El proyecto comprende la construcción de una rotonda en la confluencia de la vía LR-206 con las calles Mayor y Antonio Pérez de la localidad.

En la actualidad, este cruce está resuelto con una intersección en curva parcialmente ordenada por un carril central de espera para los giros a izquierda desde la carretera hacia la calle Mayor. Además, ambos viales tienen conexión simultánea con la calle Antonio Pérez, si bien en este punto, las maniobras de conducción no están resueltas de manera conveniente desde el punto de vista de la seguridad. Por último, en el cruce existe un tercer acceso hacia una zona ajardinada aledaña.

Toda esta configuración genera un amplio abanico de posibles maniobras que precisan de la reordenación proyectada. Asimismo, las obras incluyen la ejecución de la pavimentación del firme de la calzada y de las aceras afectadas; la instalación de una nueva luminaria led en el interior de la glorieta y la modificación y traslado de dos puntos de luz; así como la distribución de diferentes elementos de drenaje de agua de lluvia.

La rotonda contará con toda la señalización horizontal y vertical necesaria para favorecer la correcta circulación de los vehículos tanto en el acceso y salida, como en el interior de la misma. Con anterioridad, se habrá procedido a realizar labores de movimiento de tierras, demoliciones y fresado del firme actual en diferentes zonas.

La carretera LR-206 pertenece a la red de carreteras autonómicas de La Rioja y conecta la Autovía A-12 con la localidad de San Millán de la Cogolla, atravesando el núcleo de población de Azofra, entre otros municipios riojanos.