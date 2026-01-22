El Gobierno impulsa el proceso de concentración parcelaria de la zona de Tricio que hará más competitivas 529 hectáreas

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, participa en la Comisión Local del proceso de concentración parcelaria de Tricio - GOBIERNO RIOJANO

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha sometido a exposición pública desde hoy, jueves 22 de enero, las bases provisionales del procedimiento de concentración parcelaria de Tricio, que los 312 propietarios afectados podrán consultar durante el plazo de un mes tanto de forma presencial en el Ayuntamiento de la localidad como a través del enlace de la página web del Gobierno de La Rioja (https://www.larioja.org/agricultura/es/agricultura/proceso-c...) donde estará disponible a partir de mañana, día 23.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, acompañado de los técnicos de la Consejería, ha presidido el acto de entrega de los boletines individuales de propiedad a los titulares de las parcelas incluidas en el proceso que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Tricio.

Cada boletín recoge los datos de identificación personal de cada propietario, así como la relación detallada de las parcelas aportadas, indicando también la superficie y la clasificación de la tierra. La concentración parcelaria de la zona de Tricio fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución mediante el Decreto 41/2025, de 1 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) el 2 de octubre de 2025.

La zona de concentración parcelaria contempla una superficie inicial de 529 hectáreas en Tricio, que limitan con los términos municipales de Nájera, Alesón, Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo y Manjarrés, y beneficiará a un total de 312 propietarios.

Las posibles alegaciones al documento de bases provisionales deberán dirigirse a la Dirección General de Desarrollo Rural (Sección de Concentración Parcelaria) y podrán presentarse tanto de forma presencial en las oficinas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, situadas en la Avenida de la Paz 8-10 de Logroño, como a través de la oficina virtual del Gobierno de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja asumirá la totalidad del coste de los trabajos, tanto los relativos a la mejora de infraestructuras agrarias como los derivados de los cambios de propiedad, que serán completamente gratuitos para los propietarios afectados.

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

En este sentido, la Consejería de Agricultura seguirá impulsando estos procesos que contribuyen a modernizar y mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. En la actualidad, están en marcha las obras del proyecto de concentración parcelaria de Lagunilla del Jubera-Ribafrecha, y su posible continuidad en la zona de Ribafrecha-Alberite. Además, otros procesos demandados, como es el de Añamaza-Cabretón avanzan muy satisfactoriamente.

La concentración parcelaria tiene como finalidad la ordenación de la propiedad rústica y la mejora de las explotaciones agrarias, mediante el aumento del tamaño medio de las fincas y la reducción del número de parcelas por explotación. Esta reordenación, junto con la mejora de caminos e infraestructuras, contribuye a reducir los costes de producción e incrementar la competitividad del sector agrario.