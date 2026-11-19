LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha ejecutado 14 actuaciones por importe global de 1.225.000 euros para el impulso del proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Estos datos "se aportaron con transparencia por el Gobierno local en el pasado pleno municipal en la comparecencia informativa solicitada por el PSOE", ha señalado el Equipo de Gobierno en una nota informativa.

En esta comparecencia se detallaron las actuaciones realizadas y se explicó que la complejidad técnica de alguna de las actuaciones motivó la solicitud al Ministerio para la Transición ecológica y el reto Demográfico de una ampliación de plazo referida a dichas actuaciones. Tras constatar por parte del Ministerio "la imposibilidad de dicha ampliación, se procedió por parte del Ayuntamiento a solicitar el reintegro al Ministerio de los 472.000 euros anticipados para estas medidas".

Asimismo, en esa misma comparecencia se señaló que el proyecto "se iba a redimensionar técnicamente en los puntos no ejecutados para continuar con el desarrollo del mismo".

Ante ello, han reiterado que "gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Logroño, Lardero y Villamediana el desarrollo del PERTE del agua para digitalizar y mejorar la eficiencia del ciclo del agua va a ser una realidad".

En este sentido ya se han desarrollado 14 actuaciones en los siguientes ámbitos:

La digitalización del ciclo urbano del agua para un mejor control y monitorización de la red, lo que permite identificar fugas, controlar la salubridad del agua, los vertidos, el caudal*

El ahorro energético en el bombeo de aguas mediante la adopción de fuentes de energía renovable que a su vez permiten una gestión eficiente.

La adecuación al reto climático mediante la adopción de diversos planes estratégicos.

La adopción de tecnologías punteras para la sensorización de la red, renovación de medidos anticuados, adopción de modelos matemáticos predictivos y software de última generación para la gestión de los datos, implementación de energías renovables.

La mejora de infraestructuras mediante elementos electrónicos, sensorización de la red, renovación y mejora de métodos de medición, gestión de datos, implementación de energías renovables.

Realización de planes y estudios que aportan información duradera.