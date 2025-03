El Gobierno local defiende avances contra el ruido en Logroño, mientras grupos piden más medidas y cumplir con ZPAEs

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves, en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, que se está desarrollando en el Consistorio, que se están implementando avances en la lucha contra el ruido en Logroño, mientras que los Grupos Municipales han reclamado más medidas y cumplir con la puesta en marcha de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAEs) en la ciudad.

En la sesión se han debatido dos mociones en este sentido. La primera de ellas, la presentada por el Grupo Municipal Socialista para el desarrollo de un plan de acción de Zonas de Protección Acústica Especial para la aprobación de medidas correctoras que reduzcan el ruido, que se ha rechazado con el 'no' de PP y VOX y el apoyo de PR+, UP-IU y PSOE.

Para defender la moción, el concejal socialista Álvaro Foncea ha argumentado la necesidad de "volver a poner encima de la mesa una cuestión cotidiana, invisible, a la que estamos acostumbrados, el ruido no se ve, pero enferma, así que protegernos en una cuestión de salud".

Ha recordado que "han pasado nueve meses" desde la aprobación en el pleno de las ZPAEs "mientras los vecinos del Casco Antiguo y de la calle Vitoria y alrededores sufren ruido por las noches". En este tiempo, ha afeado especialmente "no se ha convocado la Mesa del Ruido, y seguimos sin tener un control efectivo", por lo que ha reclamado "cumplir con la normativa que aprobamos entre todos".

Para la portavoz de Unidas Podemos-IU Amaia Castro, por lo que dice el Gobierno municipal "parece que los vecinos de las ZPAEs viven felices y sin problemas, pero la realidad es que, en este momento, no se puede convivir ni disfrutar en estas zonas", ante lo que ha defendido que "los vecinos no van a dejar de reivindicar su salud".

El portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha considerado la moción como "poco ambiciosa", mientras que, al contrario, ha afirmado que "es importante convocar la Mesa del Ruido, no entiendo que no se convoque, es urgente hacerlo, es importante hablar cara a cara con la vecindad y con los sectores implicados". "Lo que se ha votado que sí en este Ayuntamiento, que se cumpla", ha finalizado reclamando.

Maria Jiménez, portavoz del Grupo de VOX, que ha mostrado su rechazo a la propuesta, ha dicho que "la moción podría parecer hasta razonable, pero no es más que una estrategia para hacer recaer la responsabilidad sobre los establecimientos y las actividades económicas, es un ataque encubierto a la hostelería, y sin proponer otras medidas".

La edil del PSOE Carmen Urquía ha afirmado que "lo que la sociedad necesita son avances, está bien que se hayan hecho cosas, pero queda mucho por hacer", sobre todo, teniendo en cuenta que "es un problema que afecta a la calidad de vida de miles de vecinos, que lo que quieren son soluciones".

Ha insistido en que las ZPAEs se aprobaron "en junio pasado, y se siguen sin poner medidas en marcha, han pasado nueve meses y no se ha convocado la Mesa del Ruido, un instrumento imprescindible para coordinar cualquier actuación", al tiempo que ha alertado de que "mientras, el Gobierno regional amplia horarios del ocio nocturno sin tener en cuenta ZPAEs". Por ello, ha reclamado "con urgencia" la reunión de la mesa, limitaciones horarias y defensa municipal de las ZPAEs.

En su intervención, el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha criticado que "el problema viene de muy atrás, no de junio de 2023", mientras que ha afeado que "en el mandato anterior, vieron pasar el problema delante de sus narices", fechando por ejemplo la última reunión de la Mesa del Ruido en el año 2018.

Por contra, ha puesto en valor medidas en la actual Legislatura como "reuniones con muchos colectivos, la suspensión de nuevas licencuas de terrazas o para determinadas actividades en Casco Antiguo, más presencia policial, la imposición de sanciones por comportamientos incívicos o la ordenanza de terrazas, ya en su etapa final y que reduce su horario en una hora".

Ha avanzado algunas actuaciones que se prevén en el futuro, como que, "una vez cerrada la ordenanza de terrazas", se avanzará en un borrador para otra ordenanza relacionada con el control de ruidos, se plantea un control especial en la calle Bretón, se prevén terrazas con toldos o marquesinas "para prpoyectar menos ruidos hacia arriba" o campañas de concienciación para los ciudadanos.

"Estamos actuando con determinación en solventar el problema de los ruidos. No abandonaremos a los vecinos afectados, pero no solucionaremos esta cuesión no a costa de demonizar a las actividades económicas", ha concluido López.

Para su compañero de Grupo y concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistain, ha espetado a los antiguos socios del Gobierno local en el mandato anterior que "no tienen autoridad moral ni para dar lecciones" sobre este asunto, señalando que "dicen que queda mucho por hacer, y les doy la razón, sobre todo viniendo de la nada como venimos", para finalizar reseñando que "el PP ha hecho en año y medio lo que ustedes no hicieron en cuatro años".

SEGUNDA MOCIÓN SOBRE RUIDO.

El tema del ruido se ha abordado en una segunda moción, presentada por el Grupo Municipal Mixto Podemos/IU para la limitación de ampliaciones horarias basadas en el Plan de Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que se ha rechazado igualmente, con las mismas votaciones que la anterior propuesta.

En su defensa, Amaia Castro ha asegurado que "las ZPAE no son un compromiso político, sino una obligación legal" y ha insistido en criticar que "ocho meses después de aprobarlas, el Ayuntamiento no ha hecho nada", aunque ha incidido en que "la situación es más grave por ampliación de horarios que ha hecho el Gobierno de La Rioja, con el silencio cómplice del alcalde".

El regionalista Rubén Antoñanzas, por su parte, ha pedido "respetar la autonomía local, nosotros votamos porque haya zonas protegidas para vecinos, y hay que cumplirlo", aunque ha vuelto a abogar por abordar estos asuntos "en la Mesa del Ruido".

Desde el Grupo de VOX, María Jiménez ha afirmado que la moción es "parcial", defendiendo que la ampliación de horarios regional "es puntual, en momentos en los que la ciudad puede beneficiarse para la actividad económica" y que "existen mecanismos alternativos sin tener que recurrir a medidas de prohibición total".

Por último, la edil socialista ha reclamado de nuevo conocer la respuesta del equipo de Gobierno municipal ante la ampliación de los horarios del ocio nocturno por parte del Ejecutivo riojano.

Y, por parte del PP, la edil Celia Sanz ha lamentado que "en la anterior Legislatura, que no fue en la prehistoria, fue hace apenas 18 meses, fueron incapaces de adoptar ninguna medida" y ha defendido las actuaciones en este mandato.