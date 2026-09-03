Gobierno Logroño defiende contratación de conciertos de San Mateo "sin sobrecoste" y "con procedimiento dentro de ley"

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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves, en la sesión en pleno correspondiente al mes de septiembre, la contratación de los conciertos de las fiestas de San Mateo que se van a celebrar en la Plaza del Ayuntamiento, que se ha realizado "sin ningún sobrecoste" y "con un procedimiento enmarcado dentro del paraguas de la ley".

Así se ha dicho durante la comparecencia, solicitada por el Partido Riojano, de la concejala de Festejos Laura Rivas, para informar sobre la programación musical prevista para los Sanmateos que se van a celebrar del 19 al 26 de septiembre. Una comparecencia cuya petición el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha sustentado "en datos".

Se ha centrado especialmente en la actuación del grupo 'Maldita Nerea', haciendo referencia a un concierto previsto para el 20 de septiembre en la localidad murciana de Molina de Segura, "con un caché de 36.300 euros", frente a lo que ha contrapuesto que "solo 24 horas más tarde, en Logroño la actuación de este mismo grupo va a costar 38.720 euros, más de 3.300 euros más". Un aumento de coste que ha extendido por ejemplo a Puro Relajo "que también cuesta 3.000 euros más que el año pasado".

Con todo, ha dicho que "no hay ningun detalle técnico ni en el presupuesto ni en el pliego de contratación", lo que ha cuestionado porque no sabemos cómo ha sido la contratación ya que no hay criterios claros", mientras que hasta ahora se decidía "por expertos" y se ha preguntado "si esas son las condiciones más ventajosas" para contratar las actuaciones, "con dos conciertos organizados por la misma promotora, con costes altísimos".

Por eso, ha exigido conocer "por qué se han cambiado los criterios", por qué "se decidieron esos grupos" o los presupuestos, entre otras cuestiones. "Estamos hablando que los dos conciertos vamos a pagar 86.000 euros por la producción, que vale más que los grupos, y sin saber qué van a ofrecer", ha señalado.

En respuesta, la concejala Laura Rivas ha afeado para empezar que "la petición de comparecencia llega cuando las fiestas están ya casi encima", unos festejos "que hemos preparado con el objetivo de que Logroño tenga fiestas para todos, porque San Mateo no son solo los conciertos de la Plaza del Ayuntamiento".

Y reconociendo que "claro que San Mateo es también música, pero música para todos, con una programación que hemos querido hacer variada, conjuntamente con otras unidades como Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, para diferentes colectivos y en muchos espacios", citando el Espacio Peñas 2.0, el Morrete Fest, la Casa de Andalucía, las orquestas, el Parrilla, el Bailando en Plata, "pero usted solo se fija en dos conciertos".

Ha detallado que el Ayuntamiento "no elige empresas, elige artistas, dentro de las disponibilidades presupuestarias, lo que parece más acertado para la ciudad, y luego hay que contactar con quien ostenta la representación legal de los artistas para las fechas que nos interesan", algo para lo que se ha elegido el procedimiento negociado sin publicidad "que permite tener flexibilidad a la hora de elegir los artistas".

"Las contrataciones son conforme a lo establecido en la Ley de Contratos y contando con todos los informes técnicos. No todo vale, una cosa es fiscalizar o discrepar, pero otra cosa muy distinta es sembrar dudas y manipular las cifras", ha criticado la edil, que ha elogiado tanto la programación que se ha confeccionado y que se dará a conocer en próximas fechas como a los funcionarios que han participado en su realización.

Rivas ha señalado que "habrá gente a la que le gusten más o menos los artistas, y hubiera escogido otros, eso ocurre siempre, pero hay que hacer una fiesta para 152.000 personas y para toda la gente que nos visita, buscamos una fiesta para participar".

Y ha detallado cifras: un total de 288.899 euros, de los que 6.600 son para el Cohete; 82.000, para Efecto Pasillo; 78.400, para Maldita Nerea; 21.000, para Da Igual; 13.300, para Puro Relajo; casi 8.000 para el Gran Tardeo; 15.000 para la Orquesta Diamante o 44.000 para la Orquesta Paris de Noia. "He llamado hasta preguntando por Rosalía y me dijeron que fuera preparando 3 millones de euros", ha dicho.

Ante esta situación, ha defendido que "tenemos que tener en cuenta nuestro presupuesto", y ha sumado que, en las acusaciones de Antoñanzas, "está comparando contrataciones con diferentes procedimientos", por lo que le ha achacado que "está intentando manipular a la ciudadanía, usando las fiestas para su rédito político", mientras ha emplazado a "dejar que sigamos trabajando, aún quedan cosas por preparar".

GRUPOS.

En el turno de Grupos, la oposición en general ha lamentado la "decepción" ante la comparecencia de la concejala, que "se ha limitado a decir lo bueno que es el programa y lo buenos que son los funcionarios", pero "sin llegar a responder" a ninguna de las cuestiones planteadas por el PR+ "y sin solucionar sus las dudas". "No sabemos por qué aquí cuesta un grupo cuesta 3.000 euros más que en otro sitio de un dia para otro", han coincidido en reseñar.

Por parte del PSOE, además, el concejal Kilian Cruz ha recordado que "la fórmula de patrocinio no ha sido exitosa, y han recurrido al procedimiento negociado o a la contratación artistica, que ustedes dicen que son más flexibles, pero también son más arriesgadas, porque se saltan los filtros de una mesa de contratación de concurrencia pública".

Y ha lamentado que "a 15 días de las fiestas, estamos discutiendo sobre los conciertos, siempre con premura y falta de concreción, un sello de este gobierno", al que ha emplazado a "empezar a trabajar antes, para contratar mejor y por menos dinero".

Para cerrar la comparecencia, la portavoz del Gobierno local, Celia Sanz, ha acusado también a la oposición de "estar intentanto confundir y manipular", ante lo que ha lanzado "un mensaje de tranquilidad: este equipo de Gobierno está gestionando con responsabilidad, rigor, con los funcionarios y bajo el paraguas de la Ley de Contratos del sector Público", con la que "estamos poniendo a nuestro servicio un instrumento legal, no se ha contratado nada a dedo".

Y sobre los costes, ha llamado también a la tranquilidad, "no hay ningun sobrecoste", explicando que "el caché de los artistas es diferente, fluctúa dependiendo de localidad, fecha, si está o no de gira, si hay desplazamiento o no" y ha unido a ello que "la producción también fluctúa", cifras que "están totalmente justificadas".

"Hemos elegido los grupos que pueden ser los más adecuados para Logroño, y ya veremos el balance que hacen de ellos los logroñeses. Si tiene cualquier duda, señor Antoñanzas, vaya a los tribunales, no tire la piedra y esconda la mano. Y si sigue vertiendo amenazas, igual somos nosotros lo que nos tenemos que plantear acciones legales. confunden, manipulan y están mintiendo", ha finalizado, palabras que han provocado la protesta del portavoz regionalista sin mayores consecuencias.