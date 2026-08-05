El Gobierno organiza este fin de semana nuevas propuestas del 'Pasea La Rioja' en Cebollera y los Sotos de Alfaro

Un atardecer en los Sotos de Alfaro - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, propone para este fin de semana y el próximo miércoles, 12 de agosto, una serie de actividades dentro del 'Pasea La Rioja' que permitirán descubrir algunos de los enclaves naturales más representativos de La Rioja a través de paseos interpretativos, talleres creativos y visitas guiadas dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación comenzará el viernes, 7 de agosto, con 'Mójate por Cebollera', una actividad familiar para conocer el Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Durante el recorrido, las personas asistentes asumirán distintos roles relacionados con la gestión y conservación del territorio para descubrir la cuenca del río Iregua, la biodiversidad asociada a sus aguas y bosques y la importancia de la gestión sostenible de este espacio natural protegido.

Ese mismo viernes por la tarde, tendrá lugar Micro-aventura, la última propuesta de la serie Natura [lista], una actividad creativa que propone observar la biodiversidad a pequeña escala mediante el estudio de un transecto. A través de esta experiencia, grandes y pequeños descubrirán la riqueza natural que alberga el suelo del Parque de Cebollera y comprenderán la importancia de la observación para conocer y conservar los ecosistemas.

El sábado, 8 de agosto, la programación se trasladará a la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro con un paseo interpretativo dirigido para adultos y familias con niños a partir de los 8 años. Un atardecer de sonidos y sombras en los Sotos de Alfaro permitirá descubrir cómo cambia la actividad de la fauna al caer la tarde y conocer las relaciones entre las especies que habitan este bosque de ribera, disfrutando de uno de los espacios naturales más singulares de La Rioja.

El domingo, 9 de agosto, se desarrollará Historias de la Sierra, una visita guiada al Centro de Interpretación Museo Etnográfico de San Andrés en la que descubrir las historias que esconden los objetos conservados en este espacio dedicado a la memoria de los pueblos serranos y a su modo de vida tradicional.

La actividad también invita a compartir recuerdos y vivencias vinculadas al territorio y no requiere reserva previa. También el domingo, día 9, se celebrará La Voz del Bosque, un taller creativo al aire libre dirigido a público adulto en el Área Recreativa de San Martín.

La actividad propone interpretar el bosque desde una mirada creativa y poética, tomando como inspiración los árboles del Parque Natural de la Sierra de Cebollera y su papel como testigos de la historia y de los cambios que experimenta el paisaje.

Como novedad, y con motivo del eclipse total de Sol del 12 de agosto, la programación continuará el martes, 11 de agosto, con Turno de noche en la Reserva de la Biosfera, un paseo interpretativo nocturno por la Vía Verde de Préjano. Los participantes podrán conocer la vida nocturna de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y recorrer uno de los enclaves del Destino Turístico Starlight para disfrutar de la oscuridad natural y de la calidad de sus cielos. Todas las actividades, salvo la visita al Museo Etnográfico de San Andrés, requieren inscripción previa.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org