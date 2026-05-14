Gobierno reconoce en la II Gala del Día Internacional de la Familia compromiso de quienes fomentan la cohesión social

El Gobierno de La Rioja reconoce en la II Gala del Día Internacional de la Familia el compromiso de quienes fomentan la cohesión social en la comunidad - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha celebrado este jueves, día 14, en la Bodega Institucional de La Grajera, la II Gala del Día Internacional de la Familia, una cita con la que el Ejecutivo autonómico reconoce el compromiso de personas, entidades e iniciativas riojanas que contribuyen de forma decisiva al bienestar de las familias de la región y al fortalecimiento de la cohesión social en la comunidad.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha presidido este acto celebrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Familia. En esta segunda edición, el Gobierno de La Rioja ha distinguido a tres referentes riojanos cuya trayectoria ejemplifica el compromiso con las familias y el bienestar comunitario.

Así, en la categoría de empresa comprometida con la familia, el reconocimiento ha recaído en el Museo Würth La Rioja, por su apuesta por la cultura, el arte y la educación como herramientas de convivencia, creatividad y aprendizaje compartido entre generaciones, consolidándose como un espacio abierto y de referencia para las familias riojanas.

Por su parte, en la categoría de entidad del tercer sector que desarrolla iniciativas en favor de la familia, el galardón ha sido para la Asociación El Hospital Imaginario de La Rioja, en reconocimiento a su labor de acompañamiento a niños y familias en momentos de especial dificultad, contribuyendo a humanizar la experiencia hospitalaria y generar entornos más cercanos y esperanzadores.

Asimismo, el reconocimiento a la trayectoria personal con impacto significativo en el bienestar de las familias ha sido para Armelinda, histórico comercio familiar de Lardero que representa valores como la cercanía, el esfuerzo, la dedicación y el papel esencial del pequeño comercio como punto de encuentro y apoyo cotidiano para muchas familias.

Una jornada sobre bienestar digital, menores e inteligencia artificial Además, con motivo del Día Internacional de la Familia, la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, ha organizado este viernes, 15 de mayo, en Riojaforum, una jornada dirigida a reflexionar sobre algunos de los principales retos que afrontan actualmente las familias en el entorno digital.

La cita incluirá la conferencia 'Vivir en red sin caer en la trampa: aprendizajes a través de casos reales', a cargo de la inspectora jefa de la Policía Nacional y experta en cibercrimen Silvia Barrera, centrada en la prevención de riesgos digitales para menores y jóvenes, así como la ponencia '¿Cómo impacta la Inteligencia Artificial en la vida familiar?', impartida por la consultora en innovación y tecnología María Zalbidea.

Con esta jornada, el Gobierno de La Rioja completa la conmemoración del Día Internacional de la Familia con un espacio de análisis, sensibilización y acompañamiento para ayudar a las familias a afrontar con mayores herramientas y conocimiento los desafíos del actual entorno tecnológico.

RECURSOS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA PARA LAS FAMILIAS

La Consejería de Salud y Políticas Sociales impulsa diferentes programas y recursos dirigidos a acompañar a las familias riojanas en distintas etapas y circunstancias, desde la prevención y la parentalidad positiva hasta la atención a situaciones de especial vulnerabilidad.

Entre ellos destacan la Escuela de Familias, como espacio de orientación y formación; los servicios de mediación y orientación familiar; el programa APEGO, centrado en fortalecer vínculos familiares y promover la parentalidad positiva; MENTE+, de apoyo a familias con menores en riesgo de TDAH; los recursos de atención a madres jóvenes y jóvenes gestantes; y APÓYAME, dirigido a menores expuestos a violencia de género. Con estas iniciativas, el Gobierno de La Rioja continúa consolidando una red de apoyo y acompañamiento que sitúa a las familias en el centro de las políticas sociales.