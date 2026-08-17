El Gobierno refuerza la atención a las personas mayores con cerca de 1,5 millones para mejorar la residencia de Albelda

El Gobierno de La Rioja refuerza la atención a las personas mayores con cerca de 1,5 millones para mejorar la residencia de Albelda - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha destinado 1.480.543,05 euros a distintas actuaciones de mejora y modernización de la residencia de personas mayores La Rioja, en Albelda de Iregua, dirigidas a renovar instalaciones esenciales, mejorar la eficiencia del edificio y reforzar las condiciones de seguridad, salubridad y confort de residentes y profesionales.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha visitado el centro para conocer el resultado y la evolución de las intervenciones realizadas y las que están en marcha, que afectan a diferentes espacios e instalaciones de la residencia.

La actuación de mayor envergadura corresponde a las obras de reforma del sótano y los porches, la renovación de la red de fontanería y la sustitución y mejora de la carpintería exterior, adjudicadas por 1.339.615,72 euros. Estos trabajos permiten actuar de forma integral sobre distintos elementos de la residencia, adecuándolos a las necesidades actuales del centro y mejorando tanto su funcionalidad como las condiciones de habitabilidad.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, dentro del proceso de modernización de los centros destinados a la atención de las personas mayores.

A esta inversión se suman 58.993,14 euros destinados a obras de conservación para solucionar las filtraciones existentes en las terrazas del ala oeste de la primera planta. La actuación permitirá corregir las patologías detectadas y mejorar la protección del edificio frente a la humedad y el deterioro de los espacios afectados.

Asimismo, se han destinado 21.598,05 euros a la redacción del proyecto para la reparación de la sala de distribución de la residencia, una intervención planteada para mejorar las condiciones de esta instalación y eliminar el riesgo relacionado con la presencia de legionela.

El centro también se ha beneficiado de una actuación para la implantación de aerotermia y la mejora de los sistemas de climatización y ventilación, con una inversión de 60.336,14 euros. Esta intervención, enmarcada también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permite avanzar hacia unas instalaciones más eficientes energéticamente, sostenibles y adaptadas a las necesidades de bienestar térmico de residentes y trabajadores.

UNA RED DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN CRECIMIENTO

Las actuaciones en la residencia de Albelda forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de La Rioja para ampliar y modernizar la red de recursos residenciales y de atención diurna, adaptándola al crecimiento de la demanda y a las nuevas necesidades de las personas mayores.

Durante la presente legislatura, el Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención residencial a las personas mayores con la incorporación de 200 nuevas plazas a través del Acuerdo Marco de atención residencial, que elevó hasta 1.160 las plazas puestas a disposición del Ejecutivo autonómico. A este incremento se sumará la creación de otras 240 plazas residenciales en La Rioja, vinculadas a la nueva residencia Vitalia de Logroño, la ampliación de la residencia Caser Montesoria, en Lardero, y la nueva residencia de Torrecilla en Cameros, actualmente en fase de construcción.

Este refuerzo se extiende también a la red de centros de día. Entre los recursos que se han incorporado recientemente destacan los de Arnedo y Calahorra, que han permitido sumar 50 nuevas plazas públicas de atención diurna. Con su puesta en marcha, la red riojana alcanza las 901 plazas en centros de día, de las que el 76,8 % son públicas, y continúa avanzando hacia el objetivo de superar las mil plazas en 2027.

Martín ha señalado que estas actuaciones reflejan la doble línea de trabajo del Ejecutivo regional: seguir creando nuevos recursos y plazas y, al mismo tiempo, modernizar y mejorar los centros que ya prestan servicio. "Estamos ampliando la red de recursos para las personas mayores, pero ese crecimiento debe ir acompañado también de la modernización de los centros que ya están en funcionamiento. Albelda es un buen ejemplo de esa doble línea de trabajo: más y mejores recursos, con instalaciones seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de residentes y profesionales", ha destacado la consejera.

Martín ha incidido además en que "invertir en nuestros centros residenciales es invertir directamente en la calidad de vida de las personas mayores. Queremos que quienes viven en ellos encuentren espacios cómodos, seguros y adaptados a sus necesidades y que los profesionales dispongan también de las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo".

La residencia de personas mayores La Rioja de Albelda de Iregua continúa así avanzando en su proceso de renovación y modernización, con actuaciones que afectan tanto a elementos estructurales del inmueble como a instalaciones esenciales y a aspectos relacionados con la eficiencia energética, la salubridad y el mantenimiento del edificio.