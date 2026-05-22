El Gobierno regional habilita una nueva ayuda dotada con 175.000 para impulsar el patrocinio en el deporte riojano

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LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja habilita un nueva ayuda, dotada con un total de 175.000, para impulsar el patrocinio de agentes privados en el deporte principalmenten no profesional de la comunidad.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Deportes, Diego Azcona, han dado cuenta este viernes de las subvenciones.

La pionera línea de ayudas en la región, que se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible, permitirá subvencionar hasta el 50 por ciento de los gastos derivados de contratos de patrocinio deportivo formalizados en 2026 o en la temporada 2026-2027.

La convocatoria, regulada por la Orden CTD/22/2026, de 30 de abril, y publicada en el BOR, tiene como finalidad incentivar la implicación del tejido empresarial en el sostenimiento y crecimiento del deporte riojano, al tiempo que refuerza el posicionamiento y la responsabilidad social corporativa de empresas y profesionales.

Como ha subrayado Pérez Pastor, "con esta nueva línea damos un paso más en nuestra política de apoyo al deporte riojano, facilitando que empresas y autónomos puedan implicarse de forma directa en su desarrollo a través de fórmulas de patrocinio transparentes y regladas".

En este sentido, ha añadido que "si se agota el crédito previsto, esta medida permitirá movilizar hasta 350.000 euros en contratos de patrocinio, generando un efecto multiplicador directo en el conjunto del sistema deportivo de nuestra comunidad".

En este sentido, ha explicado el funcionamiento práctico de la ayuda: "si una empresa patrocina con 2.000 euros a un club, la Administración asegura un retorno a la empresa de 1.000 euros; si el contrato es de 1.000 euros, la ayuda es de 500".

Es decir, como ha incidido el consejero, "lo que se busca incentivar es que las empresas no solo mantengan su apoyo, sino que incluso lo incrementen al saber que el Gobierno de La Rioja cofinancia el 50 por ciento de la inversión".

Por su parte, Diego Azcona ha destacado que "esta convocatoria nace con una doble vocación: fortalecer la financiación de clubes y entidades deportivas de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, ofrecer al tejido productivo un instrumento eficaz para vincular su imagen a los valores del deporte".

Además, ha precisado que "la tramitación en régimen de concurrencia no competitiva, por riguroso orden de entrada, garantiza agilidad y seguridad jurídica a los solicitantes".

HASTA 10.000 EUROS POR BENEFICIARIO Y UN MÍNIMO DE 1.000 EUROS.

La cuantía de la subvención ascenderá a la mitad de los gastos subvencionables incluidos en el contrato de patrocinio, que deberá tener un importe mínimo de 1.000 euros.

Las ayudas oscilarán entre 500 y 10.000 euros por solicitud, y cada beneficiario podrá presentar varias solicitudes hasta alcanzar un máximo total subvencionable de 10.000 euros.

Podrán acogerse a esta línea trabajadores por cuenta propia o autónomos, empresas y fundaciones privadas válidamente constituidas que tengan domicilio fiscal en España y formalicen contratos de patrocinio con entidades deportivas inscritas o adscritas en el Registro del Deporte de La Rioja desde, al menos, el año anterior a la convocatoria.

Quedan excluidos los patrocinios vinculados a productos o actividades cuya publicidad esté prohibida o limitada legalmente -como tabaco, bebidas alcohólicas de alta graduación, juego o apuestas- así como aquellos dirigidos de forma exclusiva o principal a menores de edad.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR, a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja, utilizando los modelos oficiales establecidos. Se deberá presentar una solicitud por cada contrato de patrocinio formalizado.

El abono de la subvención se realizará una vez justificado el cumplimiento del objeto mediante la correspondiente cuenta justificativa del gasto, cuyo plazo máximo de presentación finalizará el 30 de octubre de 2026.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja "refuerza su compromiso con el ecosistema deportivo regional, promoviendo un modelo de colaboración público- privada que contribuye a la sostenibilidad de clubes y entidades y favorece la implicación activa del tejido empresarial en el desarrollo del deporte en la comunidad".