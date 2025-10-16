El Gobierno regional subvenciona por primera vez la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social

Para facilitar su integración laboral

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo subvencionará por primera vez la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con el objetivo de favorecer la integración laboral de este colectivo a través de empresas de inserción, como paso previo a su inclusión definitiva en la empresa ordinaria, así como facilitar la viabilidad y el desarrollo de la función social de estas empresas.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, 16 de octubre, la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, de las que podrán beneficiarse las empresas de inserción, así como las ordinarias que contraten a personas procedentes de itinerarios de inserción, siempre que los centros de trabajo se encuentren en el territorio de la Comunidad.

Estas subvenciones, cuya finalidad es apoyar la creación y mantenimiento de las empresas de inserción, se establecen a través de cinco programas:

- Programa I: Subvención por creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión.

- Programa II: Subvención por inversión fija vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo - Programa III: Subvención de apoyo a la función gerencial.

- Programa IV: Subvención para la contratación de personal técnico de inserción.

- Programa V: Subvención por inserción en el mercado ordinario de trabajo de personas trabajadoras participantes en itinerarios de inserción.

Los destinatarios finales de estas subvenciones son personas con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que podrán estar desempleadas u ocupadas en empresas de inserción.

La cuantía de las subvenciones que comprenden el Programa I, para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, alcanza los 12.120 euros por puesto de trabajo creado o mantenido para un periodo subvencionable de doce meses, con un máximo de 36 meses a contar desde la fecha de la primera contratación.

La subvención por inversión fija generadora de empleo incluye el acondicionamiento y adaptación de las instalaciones de los centros de trabajo, el mobiliario y equipos de oficina necesarios, la maquinaria y utillaje, así como los equipos para los procesos de información y el software y aplicaciones informáticas.

Por último, las cuantías de las subvenciones que podrán otorgarse por la contratación en el mercado ordinario de trabajo de participantes en itinerarios de inserción asciende a 2.600 euros, que recibirán las empresas de inserción, por cada persona que resulte contratada por cuenta ajena en entidades privadas.

Las empresas y entidades privadas del mercado laboral ordinario recibirán una subvención de 2.600 euros por cada persona participante en un itinerario de inserción que contraten.

Ambas ayudas se incrementarán en 500 euros cuando la persona incorporada al mercado laboral sea mujer y se reducirá proporcionalmente cuando el contrato sea inferior a 12 meses o a tiempo parcial, sin que pueda tener una duración inferior a 6 meses ni una jornada menor al 50% de la completa.

También podrán incrementarse hasta 7.000 euros cuando la contratación sea de carácter indefinido y a jornada completa.