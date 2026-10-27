El Gobierno regional valora que La Rioja es una de las seis comunidades donde baja el paro

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha valorado que La Rioja es una de las seis comunidades donde baja el paro a lo largo del tercer trimestre del año, a pesar de que, en el conjunto del país, el desempleo ha aumentado un 3,84 por ciento.

En nota de prensa, ha señalado que, según los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el paro en La Rioja ha descendido en el último trimestre en 300 personas.

De este modo, se sitúa la tasa del paro en el 8,63 por ciento, más de 1,5 puntos por debajo de la media nacional La Rioja es una de las seis comunidades donde baja el paro a lo largo del tercer trimestre del año, a pesar de que, en el conjunto del país, el desempleo ha aumentado un 3,84 por ciento.

El desempleo en La Rioja se reducido durante el tercer trimestre del año 2026 en 300 personas, lo que supone un descenso del 1,89 por ciento hasta alcanzar la cifra de 14.300 parados, mientras que la tasa del paro se sitúa en el 8,63 por ciento, 1,55 puntos por debajo de la media nacional (10,18 por ciento).

Así, pese a la tendencia nacional de aumento del paro (3,84 por ciento), La Rioja se encuentra entre las seis comunidades autónomas donde ha descendido el desempleo a lo largo del tercer trimestre del año (-1,89 por ciento) y es la séptima con menor tasa de paro del país.

La población mayor de 16 años de La Rioja se sitúa en 285.000 personas, 1.900 más que en el trimestre anterior (0,69 por ciento).

La población activa alcanza las 166.200 personas, 500 menos que en el último trimestre (-0,29 por ciento), con una tasa de actividad del 58,32 por ciento frente al 59,52 por ciento del conjunto nacional, mientras que los ocupados llegan a 151.900, 200 menos que en el segundo trimestre del año (-0,13 por ciento).

En términos interanuales, la población de 16 o más años ha crecido en 4.300 personas, la población activa ha disminuido un 0,78 por ciento, con 1.300 personas menos y los ocupados descienden un 1,76 por ciento, con 2.700 personas menos.

Respecto a la población desempleada, en el último año la cifra ha aumentado en 1.400 parados, lo que supone un aumento del 11 por ciento.

Por sexos, desciende el paro tanto en hombres como en mujeres. Así, la tasa de paro femenina ha bajado durante el tercer trimestre del año 0,16 puntos hasta situarse en el 10,05 por ciento, frente al 10,21 por ciento registrado en el segundo trimestre.

La tasa de paro masculina también se reduce durante el tercer trimestre de 2026 hasta el 7,37 por ciento frente al 7,52 por ciento del trimestre anterior.

Respecto a la tasa de actividad, la masculina alcanza el 63 por ciento, con un descenso de 0,96 puntos porcentuales durante el tercer trimestre.

La tasa de actividad femenina se sitúa en el 53,82 por ciento, con una reducción más moderada de 0,17 puntos.

En cuanto a la población ocupada, los hombres alcanzan en La Rioja la cifra de 81.600 frente a las 70.300 mujeres ocupadas.

Por sectores, la Construcción y Servicios registran un crecimiento respecto al trimestre anterior con 1.300 personas más en construcción y 600 más en servicios.

En cambio, la industria y la agricultura descienden en 1.700 y 300 personas respectivamente.

En concreto, en La Rioja se contabilizan durante el tercer trimestre del año 93.900 ocupados en Servicios, 40.100 en Industria, 11.400 en Construcción y 6.500 en Agricultura.

El empleo a tiempo completo en La Rioja durante el tercer trimestre de 2026 contó con 133.400 personas, frente a los 18.500 ocupados que están a tiempo parcial.

La ocupación asalariada a jornada completa ha aumentado en 1.300 durante el último año y 500 más en el tercer trimestre.

El total de asalariados alcanza la cifra de 129.600 personas, de los que 110.00 tienen un contrato indefinido y 19.700 temporal.

Por último, los hogares riojanos con todos sus miembros activos en paro suponen el 4,34 por ciento del total de los hogares con al menos un miembro activo, 1,10 puntos menos que en el trimestre anterior y 1,08 puntos por debajo de la media nacional, ya que en España este porcentaje se eleva hasta el 5,42 por ciento.

Además, en un 86,61 por ciento de total de los hogares de La Rioja, todos sus miembros activos están ocupados, 2,37 puntos por encima del 84,24 por ciento de la media nacional.