El Gobierno de La Rioja abre la convocatoria de ayudas para la mejora de infraestructuras en terrenos cinegéticos

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LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 16, la Resolución 1583/2026, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el ejercicio 2026 de las subvenciones destinadas a actuaciones de mejora del medio y de las infraestructuras en terrenos cinegéticos.

Con un presupuesto total de 83.470 euros, esta línea de ayudas busca fomentar la gestión de la caza, mejorar las infraestructuras cinegéticas y realizar mejoras para prevenir daños a cultivos y ganados.

Las ayudas se estructuran en tres grandes bloques de actuación dirigidos a la mejora de hábitats e infraestructuras cinegéticas y la prevención de daños.

En este sentido, son subvencionables las siembras para la alimentación de la fauna, el mantenimiento de rastrojos, la instalación de complementos alimenticios, los vallados perimetrales, la construcción de balsas, la apertura de tiraderos, cortaderos y traviesas entre otras mejoras en infraestructuras cinegéticas.

También se financian a través de estas ayudas la construcción de salas de juntas de carne y las medidas de prevención de daños causados por especies cinegéticas en cultivos y ganados.

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Podrán acceder a estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, los titulares de terrenos cinegéticos y los adjudicatarios de los aprovechamientos de cotos de caza.

El plazo para solicitar las ayudas es de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria hoy en el BOR.

La presentación podrá realizarse de forma presencial, mediante tramitación telemática en la oficina electrónica de la sede del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), o con cualquiera de los demás canales previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.

Todas las actuaciones aprobadas y subvencionadas en la presente convocatoria deberán ejecutarse y justificarse documentalmente con fecha límite del 30 de noviembre de 2026, siguiendo el procedimiento marcado en la orden de bases reguladoras.