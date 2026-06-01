El Gobierno de La Rioja abre este martes el plazo de solicitud del Bono Alquiler Joven

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LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación por la que se convoca el programa Bono Alquiler Joven, un programa que concede ayudas de 250 euros para favorecer el acceso a la vivienda de los menores de 36 años durante un plazo de dos años (6.000 euros).

Las ayudas tienen el objetivo de facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a las personas jóvenes con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias, al objeto de contribuir al pago de la renta arrendaticia o precio de cesión de su vivienda o habitación habituales, facilitando tanto el acceso, como, en su caso, el mantenimiento en la vivienda o habitación.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana martes, día 2, y finalizará el 30 de abril de 2027. La subvención, que podrá reconocerse a efectos del 1 de agosto de 2025, se concederá a los destinatarios desde el mes siguiente a su solicitud y por el plazo de dos años.

Se extinguirá, además de por el resto de causas previstas en las bases reguladoras, al cumplir el beneficiario los 36 años. Además, el contrato objeto de la subvención deberá tener una duración mínima de un año. Los solicitantes deberán disponer de al menos una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidas las de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, iguales o inferiores a 3 veces el IPREM.

El Bono Alquiler Joven complementará la ayuda concedida al alquiler joven (SAJ), hasta el 75 por ciento del importe de la renta, en el caso de compatibilidad. Si conviven dos o más personas jóvenes arrendatarias, la ayuda a conceder se dividirá a partes iguales entre los jóvenes titulares del contrato de arrendamiento, salvo que el contrato fije una cuantía diferente para cada arrendatario.

La convocatoria del BAJ, gestionada por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja y financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, está regulada en el Título I del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono alquiler joven y el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.