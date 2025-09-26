El Gobierno de La Rioja adjudica por 171.856,30 euros las obras de mejora de la iluminación de Prado Salobre

La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation EU, reducirá el 73% el consumo energético del complejo situado en Lardero

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha adjudicado las obras de mejora de la eficiencia energética de la iluminación del Centro de Tecnificación Deportiva Prado Salobre por un importe de 171.856,30 euros.

Un presupuesto financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, dentro del Componente 26 y financiados.

El proyecto contempla la sustitución de las actuales luminarias de halogenuros metálicos, vapor de sodio, fluorescencia e incandescencia por tecnología LED de última generación en todas las zonas del complejo -pistas de tiro, velódromo, pistas de tenis, centro social y viales exteriores-, junto con la instalación de sistemas de control y encendido eficiente.

Esta actuación, cuyo plazo de ejecución es de un mes, permitirá reducir el consumo de energía primaria el 72,9%, pasando de 326.707 kWh anuales a 88.508 kWh, y evitará la emisión de más de 85 toneladas de CO2 al año.

El Centro de Tecnificación Deportiva Prado Salobre, situado en el Camino de Sorzano de Lardero y con una superficie de más de 200.000 metros cuadrados, es una instalación de referencia para la práctica y el alto rendimiento en modalidades como el tiro olímpico, el tenis y el ciclismo.

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja extiende a una nueva instalación deportiva su compromiso con la modernización sostenible de estos espacios donde impulsar una gestión responsable de los recursos que beneficia tanto a los deportistas como al conjunto de la ciudadanía.