El Gobierno de La Rioja adjudica por más de un millón de euros las obras de mejora de la travesía de Villar de Torre

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado las obras de construcción y acondicionamiento de la travesía de la carretera autonómica LR-204 a su paso por Villar de Torre, por un importe de 1.030.078,70 euros, a la empresa BECSA S.A.

Esta actuación, que abarca un tramo de 700 metros entre los kilómetros 10,750 y 11,450, ha sido impulsada por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de los usuarios y viandantes, diferenciando los espacios destinados a vehículos y peatones para reducir el riesgo de accidentes en un tramo que ahora carece de ordenación uniforme.

El proyecto comprende la construcción de aceras en ambos márgenes de la travesía para dotar a la zona de un carácter urbano acorde a su entorno. La capa superior visible estará formada por adoquines de hormigón prefabricado de dimensiones 20x10x8 centímetros. Se utilizarán en dos colores, amarillo con cenefas rojas, para mantener la uniformidad con el resto del municipio.

En los pasos de peatones y accesos a calles se instalarán baldosas hidráulicas podotáctiles (modelos de botones y direccionales) para garantizar la accesibilidad. Los bordes de las aceras se delimitarán con bordillos prefabricados de hormigón (100x25x15 cm.) y se construirán rigolas de hormigón reforzadas con fibras de vidrio para el drenaje de agua.

En tramos específicos donde no sea posible mantener la anchura mínima de acera por la proximidad de edificios, se utilizará una losa de hormigón de terminación rugosa para conectar el adoquín con el pavimento actual. Además, en los cruces con otras calles se empleará un firme flexible compuesto por zahorra artificial y mezcla bituminosa en caliente. Asimismo, se prevé mejorar el drenaje superficial mediante la ejecución de sumideros y colectores de desagüe para optimizar la evacuación de aguas pluviales.

Las obras también contemplan la instalación de dos reductores de velocidad específicos para obligar a los vehículos a moderar su velocidad al atravesar el casco urbano. A este respecto, se colocarán badenes, del tipo lomo de asno, con una anchura de 4 metros, rampas de 2 metros a cada lado y una altura de 6 centímetros.

Además, se instalarán dos puntos de luz alimentados por placas solares en las inmediaciones de los lomos de asno para garantizar su visibilidad nocturna. Los reductores estarán situados cerca de los extremos del tramo de actuación (kilómetros 10,760 y 11,451).

Los trabajos incluyen la renovación completa de la señalización tanto horizontal (marcas viales) como vertical, además de los elementos de balizamiento, así como la adecuación de los accesos mediante actuaciones destinadas a optimizar las conexiones de las calles y caminos que entroncan con la carretera principal. También será necesario ejecutar un muro de contención en la margen izquierda de la carretera, entre los kilómetros 11,144 y 11,168, con una altura total de 24 metros y una altura variable, siempre inferior a 3 metros.

El objetivo de este muro es disponer de una plataforma nivelada que permita la instalación de una marquesina para la parada de autobús en dirección a Santo Domingo de la Calzada.