El Gobierno de La Rioja ampliará las escuelas infantiles de Ausejo y Cervera hasta las 22 plazas

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ampliará las escuelas infantiles (antiguas guarderías) de Ausejo y Cervera del río Alhama de las nueve plazas existentes hasta las 22, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha dado a conocer que la Consejería de Educación ha informado al Consejo de Gobierno de que el Boletín Oficial de La Rioja ya contempla la autorización de la ampliación de dos nuevas instalaciones de escuelas infantiles en Ausejo y Cervera del Río Alhama.

Así, se van a invertir más de 400.000 euros en la ampliación de la Escuela de Educación Infantil conocida como Pelusín en Ausejo, que permitirá ampliar la oferta de nueve a 22 plazas en un nuevo edificio ubicado en la calle Carretera de Logroño con conexión a otras zonas educativas y deportivas de la localidad.

Con esta ampliación de 9 a 22 plazas en la Escuela Infantil de Ausejo se podrá tener dos unidades mixtas, una de cero y un año, con diez puestos escolares, y otra unidad agrupando desde los uno hasta los tres años con doce puestos.

En el segundo lugar, en la Escuela Infantil de Cervera de Río de Alhama (San Miguel de Cervera de Río de Alhama), se produce una intervención muy similar. Una inversión de más de 490.000 euros también permitirá ampliar de nueve a 22 plazas.

Permitirá, en este caso, también disponer de dos unidades; una mixta de entre cero y un año con diez plazas y una unidad que agrupa alumnado de uno hasta los tres años con doce puestos.

En ambos casos se ha podido contar con la financiación europea de los fondos MRR, fondos Next Generation.