El Gobierno de La Rioja analiza la ejecución efectiva de ideas en la XIII Jornada de Dirección de Proyectos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII Jornada de Dirección de Proyectos, organizada por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, ha abordado en el Centro Tecnológico de La Rioja el recorrido que media entre la formulación de una iniciativa y su ejecución efectiva desde distintas perspectivas: la del proyecto, como forma de convertir una intención en algo concreto; la de la complejidad, que nos obliga a decidir y actuar sin disponer siempre de respuestas sencillas; y la de la organización, donde las iniciativas conviven con prioridades, recursos, personas y una realidad que condiciona cómo se llevan adelante.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha destacado durante la presentación de esta cita anual -desde 2014- que "proponerse algo es solo el principio; llevar adelante una iniciativa empresarial exige decidir, organizar recursos y personas, afrontar lo imprevisto y desenvolverse en situaciones donde no todo está claro ni puede anticiparse".

En este contexto, "nuestras empresas necesitan profesionales capaces no solo de poner en marcha proyectos, sino de llevarlos a buen término y sostenerlos en el tiempo; esta jornada contribuye a compartir conocimiento y experiencias con ese objetivo, difundiendo buenas prácticas y avanzando en la profesionalización de la gestión de proyectos en el tejido empresarial de la región", ha apuntado.

Impulsada por el ThinkTIC con la colaboración de la Asociación de Profesionales de la Gestión de Proyectos (APGP), la jornada ha repasado algunos de los proyectos más reconocibles de la historia, como la expedición colombina, y la experiencia de una empresa centenaria para reflejar las distintas formas de afrontar un reto común: navegar la complejidad, conseguir que aquello que nos proponemos llegue realmente a ocurrir y sea capaz de sostenerse en el tiempo, incluso cuando la realidad es más tozuda de lo que habíamos previsto.

El director de Open Programs de IE Executive Education en la IE University, y profesor de Historia y Management, Marcelino Lominchar, ha profundizado en la venta de la idea, la planificación, los riesgos, la calidad, la comunicación y el liderazgo en 'La empresa de las Indias. El viaje de Colón'.

Por su parte, el socio fundador y director de Estrategia de Singular Solving, y director académico del Máster en Resolución de Problemas Complejos de la UNIR, Javier G. Recuenco, ha disertado en la ponencia 'Ser funcional en la complejidad' sobre cómo construir equipos capaces de ser funcionales dentro de dicha complejidad.

A su vez, la CEO de Martínez Somalo, Elena Martínez Garnica, ha valorado cómo gestionar una empresa familiar y no morir en el intento bajo el título 'Martinez Somalo como siempre y como nunca. Más de 125 años de historia familiar'.

La mesa coloquio '¿Qué hace falta para que ocurra?', moderada por el secretario de la APGP, Juan Jesús Urbizu, ha rubricado con los ponentes una jornada que ha puesto en común las perspectivas histórica, metodológica y empresarial, y ha reflexionado sobre las condiciones que permiten que una iniciativa llegue realmente a ocurrir y se sostenga en el tiempo.