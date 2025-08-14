El Gobierno de La Rioja apoya con 59.000 euros la adecuación de la plaza de La Unión en Clavijo como refugio climático

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, visita la plaza de la Unión de los Tres Ejércitos y Fuente Lombo, tras la finalización de las obras de adecuación de ambos espacios - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado, junto al alcalde de Clavijo, Pedro Muro, la plaza y el monumento de Fuente Lombo del barrio de La Unión de los Tres Ejércitos donde han finalizado dos intervenciones para mitigar los efectos del cambio climático, reducir la huella de carbono y el consumo de agua en el núcleo urbano.

El Ayuntamiento de Clavijo ha desarrollado los dos proyectos con una inversión total de 79.232,37 euros, importe que ha sido subvencionado al 85%, con 58.954 euros, por parte del Gobierno de La Rioja a través de la nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los ayuntamientos y a explotaciones del sector primario para promover el desarrollo sostenible y la adopción de medidas frente a la crisis climática en la Comunidad Autónoma.

Durante la visita, en la que han estado acompañados por el director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, José María Infante, han recorrido la nueva zona estancial de 677 metros en la que se ha reconvertido, tras su adecuación, la única plaza de La Unión como refugio bioclimático.

"Esta actuación permitirá paliar, en parte, episodios extremos de calor en la plaza, punto de encuentro y de ubicación de la parada del autobús metropolitano que apenas contaba con elementos de sombra", ha detallado Manzanos.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que "hoy es un día importante para Clavijo-La Unión" ya que esta adecuación permitirá a los vecinos "disfrutar de una temperatura más agradable en verano". El ajardinamiento de parterres, la plantación de árboles autóctonos, y la incorporación de riego localizado por goteo de alta eficiencia se realizará gracias al aporte natural del manantial que abastece al depósito actual situado bajo la plaza, que era el antiguo abrevadero. De este modo, La Unión también ha logrado con esta actuación reducir notablemente la huella hídrica.

Por otro lado, en el marco de la línea de apoyo y conforme a los objetivos del plan regional de adaptación al cambio climático, se ha abordado la rehabilitación necesaria para poner en valor el patrimonio cultural, histórico y paisajístico del entorno de Fuente Lombo, ubicada junto al núcleo urbano sur del barrio de La Unión.

La fuente se encontraba fuera de servicio por las pérdidas de agua en el tramo de conexión a la tubería principal de abastecimiento del municipio, y con esta actuación se ha buscado transformar un lugar degradado y desconectado del resto del viario público, "pero también incrementar la zona de sombra en los espacios próximos a los núcleos rurales, evitando las fugas de agua y poniendo en valor el patrimonio vinculado al uso del agua", ha apuntado la consejera.

"Fuente Lombo es un punto emblemático de La Unión, y un monumento del escultor Vicente Ochoa, que ahora es más agradable, lo que va a mejorar la experiencia de las visitas tanto de los vecinos como de cualquier persona que se acerque a verlo", ha señalado Pedro Muro.

CASI 300.000 EUROS EN AYUDAS PARA MUNICIPIOS DE HASTA 5.000 HABITANTES

Manzanos ha recordado que estas actuaciones se han realizado en el marco de la primera convocatoria de ayudas del Gobierno de La Rioja que abrió el pasado 2024 para fomentar el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático en los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes y en explotaciones del sector primario.

En concreto, se han concedido ayudas por importe de 292.439,13 euros que posibilitarán a once beneficiarios, siete de ellos ayuntamientos, la realización de 16 proyectos. Estas actuaciones se abordan en torno a tres ejes: núcleos urbanos y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable, y la acción por el clima.