El Gobierno de La Rioja aprueba el proyecto de Ley de disolución de la entidad menor de Santa Lucía

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de disolución de la entidad local menor de Santa Lucía, en el municipio de Ocón, acordando además remitirlo al Parlamento de La Rioja para su tramitación reglamentaria. Tras su aprobación en la Cámara, el número de entidades locales de La Rioja se reducirá a tres: Quintanar de Rioja, Morales y Villaseca de Rioja.

Este proyecto de Ley prevé que la disolución de la entidad local menor conlleva que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta queda incorporado en el Ayuntamiento de Ocón. Asimismo, recoge que el Ayuntamiento de Ocón quede subrogado en todos los derechos y obligaciones de la entidad disuelta, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.

En sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Vecinal de la entidad local menor de Santa Lucía, el 19 de abril de 2024, se adoptó el acuerdo de iniciar los trámites necesarios para la disolución de la misma, por una mayoría de 47 vecinos, de un total de 72 censados, lo que representa un porcentaje superior a la mayoría absoluta.

Posteriormente, en sesión celebrada el 4 de julio de 2024, el pleno del Ayuntamiento de Ocón adoptó por unanimidad tomar conocimiento de la voluntad de los vecinos de Santa Lucía de Ocón de proceder a la disolución de la entidad local menor e iniciar el procedimiento correspondiente.

El expediente ha sido sometido a información pública por espacio de treinta días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de 22 de julio de 2024, no habiéndose presentado alegaciones al mismo.

Además, el proceso de disolución fue remitido al Consejo Consultivo de La Rioja que concluyó que se ajustaba al propósito de racionalización de la estructura organizativa local de acuerdo al principio de eficiencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y que además cumple con todos los requisitos procedimentales y sustantivos previstos en la legislación vigente.

La Entidad Local Menor de Santa Lucía se creó mediante la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de constitución de la Entidad Local Menor de Santa Lucia en el Municipio de Ocón, dictada al amparo de la entonces vigente Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Régimen Local de La Rioja.