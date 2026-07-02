El Gobierno de La Rioja asume la coordinación de la participación autonómica en el Consejo de la UE de Sanidad

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha comenzado este mes de julio la coordinación de la participación autonómica en el área de Sanidad del Consejo de la UE, durante la cual podrá seguir de cerca los trabajos europeos en la materia y coordinar la elaboración de una posición común autonómica sobre alguno de los puntos de especial interés para las comunidades autónomas.

Esta coordinación se produce en el marco del sistema de participación autonómica en los asuntos europeos acordado por la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), bajo el que las comunidades autónomas pueden participar en varias formaciones del Consejo de la UE, la institución comunitaria representante de los Estados miembros y colegislador de la UE junto al Parlamento Europeo.

A través de un sistema rotatorio, cada semestre una comunidad autónoma se encarga de representar al conjunto en las distintas áreas abiertas a participación, pudiendo así conocer de primera mano las negociaciones europeas sobre dicha materia y contribuir de manera efectiva a las mismas.

De este modo, durante todo este semestre La Rioja participará en representación del resto de comunidades en las reuniones técnicas y políticas del Consejo de la UE de Sanidad, en las que podrá seguir los avances de expedientes legislativos y no legislativos claves para las prioridades de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el ámbito de la salud.

En concreto, la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, durante la cual se desarrollará la coordinación de La Rioja, ha señalado como prioridad la contribución de la salud a la competitividad y seguridad de la UE, para lo que se centrará en propuestas normativas cruciales para la innovación médica como el Acta de Biotecnología o el paquete farmacéutico.

De igual modo, la prevención en materia de salud y en especial el Plan de la UE Corazones Sanos sobre salud cardiovascular marcarán los trabajos que el Consejo desarrollará este semestre en el área de sanidad.

Unos dosieres a los que La Rioja dará seguimiento durante este semestre, encargándose de informar al resto de comunidades autónomas sobre su negociación y de impulsar la elaboración de una posición común autonómica sobre uno o varios de los expedientes para que pueda ser presentada en el Consejo de Ministros de la UE de Sanidad que se celebrará el 8 de diciembre en Bruselas.