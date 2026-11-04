El Gobierno de La Rioja avanza en la creación de las nuevas figuras cinegéticas y en la Ley de Pesca

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, preside la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presidido hoy, día 4, la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja, órgano en el que se han debatido el anteproyecto de la nueva Ley de Pesca y Gestión Piscícola y el decreto que regulará diversas figuras cinegéticas.

Con este nuevo paso, "ambos textos normativos han superado uno de los últimos pasos previos a su aprobación definitiva, que permitirá definir un marco moderno, consensuado y ajustado a las necesidades de los sectores cinegético y piscícola de La Rioja", ha subrayado Manzanos.

El futuro decreto desarrolla la figura de los guías de caza y del cazador ético, además de establecer el sistema de certificación de la calidad cinegética para el uso de la mención 'carne de caza de La Rioja'.

Paralelamente, posibilitará la firma de convenios de reciprocidad con el Estado y con otras comunidades autónomas para que los cazadores riojanos puedan obtener licencias interautonómicas.

Entre sus aspectos más destacados figura la regulación de los requisitos de acceso y funciones de los guías de caza, condición que se alcanzará tras superar una prueba teórico-práctica o convalidar su condición como guardas rurales, y cuyas principales funciones estarán en la caza de gestión, el seguimiento sanitario de las reses abatidas y la seguridad en monterías y recechos.

Del mismo modo, la nueva norma impulsada por el Gobierno de La Rioja implantará el sistema de certificación de la calidad cinegética de los cotos (básico, alto y excelente) que, tras la medición de parámetros naturales y de gestión, avalará el uso de la mención facultativa 'carne de caza de La Rioja'.

El decreto también institucionalizará la figura del cazador ético para reconocer las buenas prácticas en cazadores senior y permitirá la integración de La Rioja en el convenio de la licencia interautonómica de caza para simplificar los trámites burocráticos y la movilidad de los aficionados.

Una nueva Ley de Pesca consensuada para armonizar la actividad Gracias a la nueva Ley de Pesca y Gestión Piscícola, la Comunidad Autónoma de La Rioja actualizará su normativa vigente tras veinte años de vigencia, dando respuesta a la evolución de la actividad durante las últimas décadas, a los impactos del cambio climático y a las modificaciones legislativas producidas a nivel estatal, europeo y autonómico.

El texto, estructurado en 11 títulos y 123 artículos, refuerza de manera significativa la protección de los ecosistemas acuáticos y la conectividad fluvial.

Entre sus principales novedades administrativas destacan la supresión del examen clásico de pescador, sustituido por la simple identificación y la modificación de las tasas, estableciendo la gratuidad para los menores de 12 años previa asistencia a una jornada formativa.

Además, la renovada Ley incluye la creación de la figura profesional del guía de pesca para labores de control y apoyo técnico, y la reordenación de los tramos y espacios deportivo-sociales, con el fin de regular la presión pesquera.

Asimismo, la norma simplifica los procedimientos relativos a la acuicultura y actualiza el régimen sancionador y el importe de las sanciones.