Gobierno La Rioja y BAnCLUBS plantean en una jornada cómo impulsar la inversión privada y generar nuevas oportunidades - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gobierno de La Rioja y BAnCLUBS, con la colaboración de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), han planteado en una jornada celebrada hoy, 9 de noviembre, en el Centro Tecnológico de La Rioja, cómo impulsar la inversión privada y generar nuevas oportunidades para proyectos innovadores.

La cita, que ha reunido a casi un centenar de profesionales de la inversión, la empresa y el emprendimiento para compartir experiencias, ha puesto el foco en explorar oportunidades y favorecer nuevas colaboraciones que sigan fortaleciendo el ecosistema emprendedor de La Rioja, conectando talento, ideas y capital.

Las intervenciones de esta mañana han permitido conocer mejor las oportunidades, los riesgos y las herramientas que existen para invertir en startups en fases tempranas, así como los modelos de colaboración que están funcionando con éxito en otros territorios.

En este sentido, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado tres ideas durante la clausura de la jornada: "La Rioja es una región pequeña, pero nuestra capacidad para crecer y competir no tiene por qué estar limitada; invertir en startups exige asumir riesgos, ya que el retorno financiero no está garantizado; y el valor de invertir juntos significa acceso a experiencia, contactos y acompañamiento".

León ha asegurado que "nuestra responsabilidad como Gobierno es facilitar esas conexiones, y en esa estrategia tiene un papel tractor TECHRIOJA", el futuro parque científico tecnológico de La Rioja. "Queremos que conecte startups con empresas consolidadas, centros tecnológicos e inversores; y que pueda ofrecer un entorno para la incubación y aceleración de nuevos proyectos. Será una pieza importante para que las ideas encuentren las relaciones y los recursos que necesitan para convertirse en empresas con capacidad de crecer desde La Rioja", ha incidido.

No obstante, "las instituciones podemos facilitar infraestructuras, instrumentos y conexiones, pero no sustituir al capital privado; son los inversores quienes deciden asumir el riesgo y acompañar a los proyectos".

La jornada ha contado con la participación del gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren; el director gerente de DIR, Víctor de Pablo; el inversor en serie en clubes de inversión, Guillermo Soto; el director de operaciones de BAnCLUBS, Carlos Cameo; el director de inversiones de Renertia Investment, Manuel Ortiz-Olave; el CEO de Hunty, León Rituerto; y el M&A Senior Advisor de CDI Global Iberia, Javier Blasco.