El Gobierno de La Rioja colabora en la construcción de un espacio público para el ocio y la convivencia en Camprovín

El Gobierno de La Rioja colabora en la construcción de un espacio público para el ocio, la convivencia y sociabilidad de los vecinos de Camprovín - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Camprovín, Jon Anguiano, acompañados del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, han suscrito hoy, martes día 13, un convenio de colaboración para ejecutar las obras de la primera fase del espacio de ocio, convivencia y sociabilidad que servirá como punto de encuentro de los vecinos para la celebración de actividades deportivas, sociales y culturales durante todo el año, independientemente de la climatología.

Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 714.784,64 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aportará 643.306,18 euros, equivalente al 90 por ciento de toda la inversión. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 14 meses, contados a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo, por lo que la obra está previsto que termine a finales del próximo año.

Capellán ha agradecido el esfuerzo realizado por el Consistorio para adquirir las dos parcelas en las que se llevará a cabo un proyecto, financiado a través del convenio suscrito entre ambas administraciones, que realmente es "transformador para el municipio, ya que está pensado de manera integral que permitirá reordenar los espacios y ganar, a su vez, un gran espacio de sociabilidad, donde llevar a cabo actividades socioculturales, de ocio o deportivas. Un espacio que se va a convertir en el corazón del municipio, en un lugar de encuentro y que transformará el centro de la localidad".

El proyecto, que se desarrollará en varias fases, prevé la revitalización del núcleo urbano mediante la creación de una plaza pública, un frontón multiusos cubierto y la rehabilitación de naves existentes en dos parcelas municipales con una superficie de 1.000 metros cuadrados. En este sentido, el alcalde ha agradecido la colaboración del Ejecutivo en una actuación que va a permitir "dar un cambio al municipio, integrar en ese espacio varias actividades, deportivas y todo tipo de festejos, también cuando la meteorología sea adversa".

Las cimentaciones y los muros del frontón multiusos se ejecutarán mediante zapatas corridas de hormigón armado para los muros estructurales del frontis y la pared lateral izquierda, así como zapatas aisladas para la estructura de soporte del resto de fachadas.

Posteriormente se levantará una estructura porticada de madera y acero formada por pilares metálicos y una cubierta compuesta por vigas principales de madera laminada, vigas secundarias y correas de madera. Por su parte, la cubierta superior se resolverá con un panel sándwich aislante de color gris, complementado con canalones de chapa prelacada para la recogida de pluviales.

PISTA POLIDEPORTIVA

En cuanto a la pista deportiva, se extenderá una solera de hormigón armado con acabado fratasado/pulido, sobre la que se pintarán las líneas y números reglamentarios para juegos de pelota y multideporte. Además, la instalación dispondrá de proyectores LED de alta potencia (600W) regulables para el uso deportivo y de eventos nocturnos.

Para la rehabilitación de las naves existentes, el proyecto prevé la reparación de las fachadas y cubiertas, la reorganización de los huecos, la instalación de nuevas ventanas y puertas aislantes y la ejecución completa de servicios e itinerarios adaptados a la normativa de accesibilidad, incluyendo sanitarios, grifería y tabiquería divisoria. La adecuación interior de las naves se llevará a cabo en una segunda fase del proyecto para responder a usos más concretos a medio plazo.

Las obras incluyen la construcción de una pérgola porticada mediante pilares y vigas porticadas de madera laminada adosadas a la fachada interior de las naves, para conectar estas últimas con el frontón, permitiendo el paso resguardado de los usuarios.

Otras de las actuaciones principales es la creación de una plaza pública con una zona verde de 319,5 metros cuadrados y totalmente accesible para personas con movilidad reducida. El pavimento será de hormigón armado con acabado fratasado, delimitado por cenefas decorativas de adoquín y bordillos de pletina de acero corten. Esta zona se completará con la instalación de las correspondientes redes de abastecimiento y saneamiento de agua, así como de puntos de luz de alta eficiencia energética.

En una fase posterior se rehabilitará el edificio residencial de la parcela Previamente al comienzo de las actuaciones, se demolerán las tejavanas edificaciones de la esquina de la manzana por su escaso interés y valor, mientras que se conservará un edificio residencial que se rehabilitará en la tercera fase del proyecto para albergar nuevos usos, como cafetería, viviendas o consultorio, entre otras opciones.