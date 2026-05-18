El Gobierno de La Rioja convoca una beca de formación en Museología especializada en comunicación cultural

LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado hoy, 18 de mayo, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de una beca de formación y perfeccionamiento técnico-profesional en Museología, especialidad comunicación cultural, adscrita a la Dirección General de Cultura.

La ayuda, con una dotación total de 13.263,24 euros, se desarrollará entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027 y tiene como finalidad reforzar la capacitación práctica de titulados en el ámbito de la comunicación aplicada a instituciones culturales.

La beca está destinada a la formación en acciones de comunicación pública, gestión de canales digitales y desarrollo de estrategias de marketing cultural vinculadas al Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja. La persona adjudicataria colaborará en la producción, difusión y seguimiento de actividades culturales, en la gestión de redes sociales, en la elaboración de proyectos y memorias y en aquellas tareas relacionadas con la comunicación institucional en el ámbito museístico.

La compensación económica asciende a 1.094,76 euros mensuales, a los que se suma la cotización correspondiente a la Seguridad Social. El importe se abonará por mensualidades vencidas, con las retenciones legales aplicables. La dedicación será a jornada completa, con una carga de 35 horas semanales.

REQUISITOS ACADÉMICOS Y PERFIL ESPECIALIZADO

Podrán optar a esta convocatoria personas con nacionalidad española o de otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que acrediten titulación universitaria en Historia del Arte, Periodismo, Marketing, Comunicación o equivalentes. Asimismo, deberán contar con formación de posgrado específica en gestión y comunicación cultural, marketing cultural o comunicación digital, con un mínimo de 400 horas.

Los interesados deberán haber obtenido al menos una de las titulaciones requeridas en un plazo no superior a cinco años previos a la fecha de la convocatoria, en universidades españolas o extranjeras, siendo necesaria en este último caso la correspondiente homologación o declaración de equivalencia.

La convocatoria valora asimismo la formación complementaria en ámbitos como creación de contenidos digitales, diseño gráfico, lenguaje inclusivo o relaciones institucionales, así como la experiencia docente, publicaciones especializadas y el conocimiento de idiomas extranjeros. Entre los requisitos figura también estar en situación de desempleo o mejora de empleo en el momento de la solicitud.

PLAZO Y PROCEDIMIENTO

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde mañana, 19 de mayo. Las solicitudes deberán formalizarse mediante el modelo oficial disponible en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja y en el Servicio de Atención al Ciudadano, acompañadas de la documentación acreditativa de los méritos alegados. La selección se realizará mediante la valoración de los expedientes académicos y currículos por una comisión designada al efecto. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria.

Esta iniciativa se enmarca en la Orden CTD/79/2025, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas de formación en Archivística y Biblioteconomía y en Museología y Conservación-Restauración, y refuerza el compromiso del Ejecutivo regional con la profesionalización y especialización en el ámbito cultural.