El Gobierno de La Rioja convoca nueve becas predoctorales para la investigación en centros tecnológicos

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LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, ha publicado hoy, día 10, la convocatoria de ayudas para la financiación de los gastos derivados de la contratación de personal investigador predoctoral en formación o doctorandos por parte de los centros tecnológicos y de investigación de esta comunidad autónoma.

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha dotado de 1.391.400 euros a esta línea de ayudas, vinculada al periodo 2026-2030, que permitirá a nueve investigadores predoctorales en formación o doctorandos realizar un proyecto de investigación en el que se enmarcará su tesis doctoral.

La convocatoria es en concurrencia competitiva. Las becas predoc -o contratos predoctorales- en La Rioja son ayudas económicas diseñadas para contratar y formar a investigadores que desean obtener el título de doctor. Su objetivo es retener el talento en la región y desarrollar proyectos de investigación. La duración máxima de las becas es de cuatro años y la cuantía máxima anual de las ayudas por cada investigador contratado asciende a un total de 39.400 euros: 36.000 euros corresponden a los gastos laborales, 400 a la matrícula y 3.000 a la movilidad.

Estas nuevas becas se suman a las diecisiete becas posdoctorales ya vigentes, a los cinco doctorados industriales puestos en marcha y a las cuatro becas predoctorales también existentes. Durante este año 2026, está prevista la convocatoria de un total de 63 becas en el marco de la apuesta del Gobierno de La Rioja por el desarrollo y el fomento del talento dentro de esta comunidad autónoma contando con profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

La Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja (S3) 2021-2027 destaca la importancia de concentrar los esfuerzos en las áreas de especialización seleccionadas y en las prioridades marcadas, situando la I+D+i como elemento clave para potenciar la competitividad de las pymes.

En línea con este enfoque, se está desarrollando un Plan de Talento cuyo propósito es reforzar la competitividad, fomentar la innovación y promover la cohesión social en la región, fortaleciendo el capital humano, generando empleo cualificado y favoreciendo la conexión real entre el talento, las oportunidades profesionales y los proyectos de vida en La Rioja. Este Plan de Talento impulsa y articula una política global en materia de talento, orientada a generar, atraer, desarrollar y retener personas altamente cualificadas, alineando a los agentes del sistema educativo, el sector empresarial, el ámbito científico-tecnológico, las administraciones públicas y la sociedad civil.