El Gobierno de La Rioja declara Fiesta de Interés Turístico Regional las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al alcalde de Cornago, Eugenio Cano, informan de un asunto de interés sobre las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por el alcalde de Cornago, Eugenio Cano, ha anunciado hoy la declaración de las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago como Fiesta de Interés Turístico de La Rioja. La resolución se publicará mañana, 16 de abril, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y otorga a esta celebración un reconocimiento oficial con carácter indefinido.

Durante el acto, Pérez Pastor ha destacado que "las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago son un ejemplo de cómo un pequeño municipio puede convertir su patrimonio, su historia y la implicación de sus vecinos en un motor de atracción turística y desarrollo económico". Asimismo, ha subrayado que "este reconocimiento avala una celebración que combina singularidad, arraigo popular y una capacidad real de atraer visitantes de dentro y fuera de La Rioja".

El consejero ha añadido que "la implicación de prácticamente todo el municipio y la calidad de la recreación histórica convierten a Cornago en un referente del turismo cultural y experiencial en nuestra comunidad".

Por su parte, el alcalde de Cornago, Eugenio Cano, ha agradecido el apoyo recibido por el Gobierno regional para" lograr un reconocimiento a unas jornadas en el que está toda la localidad implicada desde hace veinte años y que supone un importante impulso turístico para el municipio".

Las Jornadas, que se celebran cada año el tercer fin de semana de octubre y que en 2026 alcanzarán su XIX edición, transforman durante dos días la villa en un auténtico escenario medieval en torno al Castillo de la Luna. Cerca de 260 vecinos -de una población aproximada de 300 habitantes- se caracterizan con indumentaria de época y convierten el municipio en una recreación histórica viva con mercado artesanal, talleres de oficios tradicionales, cetrería, luchas medievales, espectáculos de fuego y representaciones vinculadas a la historia de la familia de los Luna.

La gastronomía tradicional, con platos como el "ajohuevo", las migas de pastor o el cordero chamarito, junto al reparto de la "sopa boba", el baile de las doncellas o el nombramiento de caballeros, completan una programación que combina patrimonio, tradición e identidad local. En la última edición analizada se registró la entrada de 1.832 vehículos durante el fin de semana, lo que supone más de 4.000 visitantes, y se estimó un impacto económico global superior a 100.000 euros entre pernoctaciones, restauración, mercado y actividades vinculadas al evento, con efectos directos también en municipios del entorno.

UN CALENDARIO FESTIVO CON PROYECCIÓN REGIONAL Y NACIONAL

Con esta incorporación, Cornago se suma al listado de Fiestas de Interés Turístico de La Rioja, que en los últimos años ha continuado ampliándose con declaraciones como la Fiesta de las Almazuelas de Pradillo (2024), las Jornadas Gastronómicas del Ajo Asado de Arnedo (2023) o el Festival Actual de Logroño (2022).

Asimismo, varias celebraciones riojanas cuentan también con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional, como la Semana Santa Calagurritana, las Fiestas de San Bernabé y la Semana Santa de Logroño, las Fiestas del Pan y el Queso de Quel o las Fiestas en honor a San Cosme y San Damián de Arnedo.

A ello se suma la singular Danza de los Zancos de Anguiano, que además de su declaración como Fiesta de Interés Turístico, fue reconocida en 2018 como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, consolidando su valor patrimonial dentro y fuera de La Rioja. La declaración de las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago refuerza así el mapa festivo de la comunidad y la apuesta por manifestaciones que preservan la tradición, fortalecen la identidad local y generan actividad económica en el territorio.