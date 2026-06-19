El Gobierno de La Rioja destina 300.000 euros a apoyar a los Centros Riojanos y Centros Regionales Riojanos en 2026

Archivo - El Centro Riojano en Madrid celebró recientemente su 125 aniversario - CENTRO RIOJANO EN MADRID - Archivo

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud ha convocado las subvenciones destinadas a los Centros Regionales Riojanos y Centros Riojanos en el Exterior para el ejercicio 2026, una línea de ayudas dotada con 300.000 euros que tiene como objetivo fortalecer los vínculos de la comunidad riojana asentada fuera de la región y respaldar la labor que desarrollan estas entidades como embajadoras de La Rioja.

La convocatoria, cuyo extracto publica este viernes, 19 de junio, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), se enmarca en las bases reguladoras establecidas por la Orden HAP/15/2021, de 14 de abril, y recoge ayudas en régimen de concurrencia competitiva para financiar tanto actividades como gastos de funcionamiento de los centros beneficiarios.

En concreto, las subvenciones permitirán apoyar iniciativas que contribuyan a fomentar las relaciones culturales, sociales y económicas de La Rioja en los territorios donde están implantados estos centros, así como actividades orientadas a difundir y promover el conocimiento de la cultura, la historia, las tradiciones y la identidad riojanas.

Asimismo, la convocatoria contempla la financiación de gastos de funcionamiento, alquiler y mantenimiento de las infraestructuras de las sedes sociales de los Centros Riojanos ubicados tanto en otras comunidades autónomas como en distintos países.

La cuantía total de la convocatoria asciende a 300.000 euros, distribuidos entre las anualidades de 2026 y 2027. De acuerdo con las bases reguladoras, cada beneficiario podrá recibir una ayuda máxima de 59.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD DE 20 DÍAS HÁBILES

Podrán optar a estas ayudas los Centros Regionales Riojanos y Centros Riojanos en el Exterior que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR.

Las solicitudes y la documentación correspondiente deberán presentarse por medios electrónicos a través del procedimiento específico habilitado en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Junto a la solicitud, las entidades deberán aportar la memoria de actividades y la memoria económica correspondientes. La convocatoria subvencionará actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Una vez resueltas las ayudas, los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa antes del 15 de marzo de 2027.

LA RED DE CENTROS RIOJANOS EN EL EXTERIOR.

En la actualidad, el Gobierno de La Rioja tiene reconocidos doce Centros Riojanos en el Exterior.

Cuatro de ellos se encuentran en España -Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Estepona- y los ocho restantes desarrollan su actividad en distintos países de Iberoamérica, concretamente en Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela.

Entre ellos figuran los centros riojanos de Viña del Mar y Santiago de Chile; Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Mendoza, en Argentina; Montevideo, en Uruguay; y Caracas, en Venezuela. Además, el Gobierno de La Rioja dispone de sedes de titularidad autonómica en Buenos Aires, Caracas y San Sebastián.

Estas entidades desempeñan una labor fundamental en la conservación y difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad riojanas fuera de la comunidad autónoma, al tiempo que contribuyen a fortalecer los vínculos sociales, culturales y económicos entre La Rioja y las comunidades de riojanos asentadas en otros territorios.

Con esta línea de subvenciones, el Gobierno de La Rioja refuerza su apoyo a los Centros Riojanos y Centros Regionales Riojanos, favoreciendo el desarrollo de sus actividades y garantizando los recursos necesarios para que continúen ejerciendo como punto de encuentro y referencia para los riojanos residentes fuera de la región.