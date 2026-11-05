El Gobierno de La Rioja destina más de 330.000 euros para ejecutar una nueva plaza en Leza de Río Leza

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Leza, Juan Carlos Duarte, suscriben un convenio de colaboración para financiar una plaza en el municipio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Leza de Río Leza, Juan Carlos Duarte, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 5, un convenio de colaboración para la financiación de las obras de ejecución de una nueva plaza en la calle Laurel de la localidad.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 369.484,47 euros, financiados al 90 por ciento por fondos del Ejecutivo regional a través de una partida de 332.536,02 euros.

El 10 por ciento restante correrá a cargo de la Administración local.

La empresa adjudicataria de las obras contará con un plazo de 6 meses para la ejecución de los trabajos.

El proyecto plantea la transformación de un espacio, que en la actualidad se encuentra desordenado y deteriorado, en un punto de encuentro para la sociabilidad, el esparcimiento y el descanso de los vecinos.

Esto se conseguirá mediante la construcción de una plaza pública, en la que estarán separados los usos estanciales del tráfico rodado. La superficie total de intervención asciende a 1.217 metros cuadrados.

La zona estancial se configurará mediante una isleta central dotada de pavimento de adoquín, arbolado, mobiliario urbano (bancos, papeleras y fuente) y un elemento central decorativo con empedrado tipo chino cordobés.

Este espacio estará perimetrado por un muro de hormigón revestido con piedra caliza, coronado con albardilla del mismo material y una valla para evitar caídas en altura.

La plaza contará con dos accesos, uno a piso llano a nivel de la cota superior, y otro en la zona opuesta, donde la diferencia de cotas, de alrededor de cinco metros, se salvará mediante amplias escaleras.

Por otro lado, se colocará alumbrado en toda la plaza, para lo cual se instalarán farolas del modelo isabelino con luminaria led.

El pavimento de los viales en torno a la isleta central se resolverá mediante solera de hormigón armado terminada con pavimento de adoquín en diferentes tonalidades en función de su ubicación.

Además, se renovarán en su totalidad las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, así como las instalaciones eléctricas y de iluminación pública, que serán soterradas para eliminar el cableado aéreo.

El consejero ha subrayado que "esta nueva plaza se convertirá en un punto de vida, de encuentro y de reunión, y supondrá un antes y un después para los vecinos y visitantes que vengan a disfrutar de este bonito municipio y de su barrio de calados".

A su juicio, esta inversión refuerza "el compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida del medio rural".

"AL LADO DE LOS ALCALDES"

Por su parte, el alcalde ha agradecido a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación y al Ejecutivo regional "por atender siempre nuestras peticiones y por estar siempre al lado de los alcaldes y de los pequeños municipios".

La firma de este nuevo convenio de colaboración se suma al que suscribieron ambas administraciones en verano del año pasado para financiar las obras de reparación del talud bajo la calle Portillo.

Esta intervención contó con un presupuesto total de 243.419,38 euros, de los que el Ejecutivo regional aportó 219.077,44 euros, equivalentes al 90 por ciento del importe de ejecución.