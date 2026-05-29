El Gobierno de La Rioja dirige al alumnado de 3º de Primaria un juego interactivo para promover la cultura preventiva desde la infancia - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, y el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, han presentado en el CEIP La Guindalera, de Logroño, un juego interactivo dirigido al alumnado riojano de 3º de Educación Primaria para promover la cultura preventiva desde la infancia.

'Millán y Vega: Misión Prevención' es una aventura interactiva diseñada para que el alumnado de entre 8 y 9 años aprenda a identificar riesgos presentes en su vida cotidiana, tanto en el entorno doméstico como en el escolar y social.

El proyecto, desarrollado por la Consejería de Economía y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, ofrece una experiencia inmersiva que utiliza el lenguaje propio de los videojuegos para transmitir, de forma accesible, valores vinculados a la prevención, la colaboración y la responsabilidad.

"Tradicionalmente, la formación en prevención de riesgos laborales se ha centrado en el ámbito profesional. Sin embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto que la prevención no debe entenderse únicamente como un conjunto de conocimientos técnicos, sino de actitudes y respuestas frente a los riesgos presentes en distintos entornos, como pueden ser laboral, doméstico o social, entre otros", ha explicado Simón.

"Si bien en la edad adulta resulta fundamental reforzar estas competencias, durante la infancia se adquieren y consolidan con mayor facilidad los hábitos y comportamientos; se construyen las bases de la personalidad, por lo que la interiorización temprana de conductas seguras y responsables resulta especialmente eficaz", ha agregado.

En esta línea, Simón ha asegurado que "resulta imprescindible utilizar herramientas adaptadas al público destinatario". "El desarrollo de un juego interactivo con fines educativos constituye un recurso idóneo, al combinar el aprendizaje con elementos lúdicos que favorecen la atención, la motivación y la participación activa del alumnado", ha expresado.

Por su parte, el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha reconocido que "formar personas competentes para la vida no empieza cuando se accede al mercado laboral, sino mucho antes, en las aulas de Primaria, de manera que identificar un riesgo, anticiparse a sus consecuencias y tomar una decisión responsable son capacidades que se aprenden, y que se aprenden mejor cuanto antes se trabajan".

Por ello, ha afirmado que "este proyecto nos interpela directamente: no como una iniciativa ajena al currículo, sino como una materialización de lo que la educación en competencias significa en la práctica".

EDUCACIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA VIDA

La educación en competencias para la vida es uno de los pilares sobre los que se asienta la política educativa del Gobierno de La Rioja e iniciativas como esta demuestran que "ese trabajo puede y debe hacerse desde las etapas más tempranas, en colaboración con otras áreas de Gobierno y con herramientas que conecten con la realidad y el lenguaje del alumnado", porque, tal y como ha incidido Martín, "ese es exactamente el tipo de aprendizaje que queremos promover".

Esta acción se enmarca en la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, consensuada por el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de La Rioja y Comisiones Obreras de La Rioja. Entre los objetivos incluidos en el documento, el objetivo 6 contempla 'Promover y fomentar la cultura preventiva en toda la sociedad', mientras que en el 5, 'Divulgación, sensibilización e información', se tienen en cuenta la realización de campañas dirigidas al alumnado de Educación Primaria.

ADOPTAR DECISIONES SEGURAS

El objetivo principal del juego es promover la cultura preventiva desde la infancia, transmitiendo la idea de que la prudencia y la anticipación son habilidades valiosas. A través de la narrativa y la interacción, el alumnado aprende a identificar situaciones de riesgo y a adoptar decisiones seguras.

'La historia de Millán y Vega: Misión Prevención' se desarrolla en Nueva Contrebia, una ciudad inicialmente ordenada que se ve alterada por la aparición del Doctor Descuido, un personaje que promueve conductas imprudentes mediante su invento, el Lesionador. Los protagonistas, Millán y Vega, se enfrentan a esta amenaza. Al inicio de la aventura, uno de ellos es capturado, por lo que el jugador deberá seleccionar a su personaje y avanzar en la misión para rescatar a su compañero.

El juego se estructura en diferentes pruebas interactivas ambientadas en contextos cotidianos (hogar, aula, vía pública, etc.). A lo largo de la experiencia, el jugador debe superar retos para obtener llaves que le permitan avanzar y completar la misión final. Cada nivel introduce situaciones prácticas en las que el jugador debe identificar riesgos y elegir la respuesta más segura. La progresión culmina con la confrontación final con el antagonista y la restauración del orden en la ciudad.

El juego se desarrolla en un entorno web, con una interfaz accesible basada en interacciones sencillas. Incorpora elementos de personalización que refuerzan la implicación del usuario y ofrece retroalimentación inmediata en cada decisión, facilitando el aprendizaje mediante la explicación de las consecuencias asociadas a cada elección. Como elemento de refuerzo, el juego permite la obtención de un diploma personalizado.

Ha sido diseñado para su utilización en ordenadores, descartando su adaptación a dispositivos móviles como smartphones. Esta decisión responde a criterios pedagógicos y de adecuación a la edad del alumnado destinatario, considerando que, en esta etapa educativa, el uso de este tipo de dispositivos no resulta el más recomendable. Asimismo, el entorno de ordenador facilita un uso más guiado y supervisado, especialmente en el contexto escolar, favoreciendo una experiencia de aprendizaje más estructurada y alineada con los objetivos educativos del proyecto.