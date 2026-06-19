El Gobierno de La Rioja entrega cinco nuevos carnés de artesanía artística y dos de artesanía agroalimentaria

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, entrega los nuevos carnés de Artesanía de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha presidido hoy, día 19, en el Centro Tecnológico de La Rioja, el acto de entrega de siete nuevos carnés de calificación artesanal; cinco de ellos pertenecen a artesanía artística y dos a artesanía agroalimentaria.

La cerera Myriam Martínez, el elaborador de metalistería artística y lampistero Víctor Enrique Terrón, el apicultor Pablo Suárez, el alpargatero Francisco José Soldevilla, el marroquinero Francisco Javier Huarte, el modelista (y terracota) Daniel Calatrava y la elaboradora de vermut Isabel Espinosa, han recibido hoy la acreditación que otorga la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización.

Asimismo, han participado en el acto la bisutera María Jesús Alejos y el modelista de figuras, máscaras y objetos de cuero, así como elaborador de objetos con papel y cartón, Antonio Palomino, que renuevan carnés. Lázaro ha destacado que "la artesanía aporta al producto un valor único, esencial, y supone para nosotros un gran exponente del emprendimiento, la innovación y la habilidad, y también de la sostenibilidad y la cultura de La Rioja".

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno de La Rioja "apoya al sector artesanal, no solo regulando los sellos que dan esa característica singular a todos los artesanos, sino también mediante la convocatoria de ayudas para artesanos, asociaciones de artesanos y municipios".

Tras estas nuevas concesiones, la Comunidad de La Rioja cuenta actualmente con 288 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas: 149 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 136 a artesanía artística y 2 a artesanía de servicios.

En el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas, se registran 59 oficios diferentes, tras haber contemplado uno relativo a la elaboración de vermú, otro vinculado a la metalistería artística y lampistería, y otro basado en la elaboración de piezas decorativas en resina, látex y otros materiales. Entre el resto, destacan: pastelero/a (28), chacinero/a - charcutero/a (24), alpargatero/a (21), elaborador/a de conservas vegetales (18), ceramista y apicultor (15) o elaborador/a de jamón (14).

Los carnés se distribuyen en 55 municipios de La Rioja: 63 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Cervera del Río Alhama y en Santo Domingo de la Calzada, 13 en Quel, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 9 en Pradejón, Ortigosa de Cameros y Arnedo, 7 en Ezcaray, 6 en Igea, en Enciso, en Baños de Río Tobía y en Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.