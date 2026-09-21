El Gobierno de La Rioja impulsa la gratuidad del Transporte Metropolitano el próximo 22 de septiembre

Archivo - Transporte Metropolitano - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha declarado la gratuidad del servicio público de Transporte Metropolitano el próximo martes, día 22 de septiembre.

Será con motivo de la celebración del evento ¡El día sin coches!, una iniciativa enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2026.

De este modo, el Ejecutivo riojano asumirá el coste de los trayectos que realicen ese día los usuarios de cualquiera de las líneas de autobús que conectan Logroño con las localidades de su entorno metropolitano.

Esta medida responde al compromiso del Gobierno de La Rioja con el fomento del transporte público como medio de movilidad más sostenible. La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una iniciativa dirigida tanto a los representantes públicos como a los ciudadanos.

Se trata de sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad para la salud pública, así como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

El lema de la SEM 2026 es 'Movilidad para todas las personas', un mensaje que busca promover que toda la ciudadanía, sin importar su nivel de ingresos, ubicación, género o capacidades, puedan acceder a un transporte sostenible y eficiente.